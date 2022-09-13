Türkiye Gazetesi

Esma Altın ANKARA

Okulların açılmasıyla birlikte aileleri en çok endişelendiren durum yine, Covid-19 virüsü ve artan enfeksiyon riski. Uzmanlar, okula başlayan çocukların enfeksiyon kapması riskine karşı tedbir alınması konusunda aileleri uyarıyor.

MASKE KULLANIMI ÖNEMLİ

Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, hastalık belirtisi gösterenlerin maske takmayı ihmal etmemelerini söyledi. Odabaş, "Özellikle sınıf hacmi küçük, öğrenci sayısı yüksek olan sınıfl arda, birden fazla tedbir alınmalı. Sınıfl ar düzenli olarak havalandırılmalı. Teneff üs saatleri, toplu olarak değil, kademeli olarak yapılmalı" dedi.

HATIRLATMA DOZLARINI İHMAL ETMEYİN

"12 yaş üstündeki çocukların, okullardaki enfeksiyon riskine karşı mutlaka aşıları tamamlanmalı" diyen Odabaş, "Şu anda herkes, yeni aşı beklentisi sebebiyle, aşılamalarını erteleme yönünde. Mevcut aşının hatırlatma dozunun da koruyuculuğunun olduğunu biliyoruz. Bu sebeple, eldeki hatırlatma dozlarını, çocuklara mutlaka yaptırmak gerekiyor" dedi.

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı da, özellikle hastalık belirtileri gösteren çocukların okula gönderilmemesini istedi.

Okulların açılmasıyla baş gösteren stres ve kaygı bozukluğuna dikkat Okullar açıldı, öğrenciler ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflarına döndü. Ancak okulların açılması birçok öğrenci üzerinde psikolojik sorunlara da yol açabiliyor. Uzmanlar, çocukların psikolojik sağlıkları açısından dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı.