Türkiye Gazetesi

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, kızamık tehlikesine değinerek salgın olabileceği konusunda herkesi uyardı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arıca, Türkiye ve yurt dışında özellikle son yıllarda aşı reddinin yüksek seviyelere ulaşmasıyla rde kızamık vakalarında artış gerçekleştiğinin altını çizdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, 2022 yılının ilk 6 ayında Avrupa’da 90 bin kızamık vakası görülürken, 53 farklı ülkede yaklaşık 40 kişi ise kızamık hastalığından dolayı hayatını kaybetti.

Türkiye’ye ilişkin kızamık verilerini paylaşan Prof. Dr. Vefik Arıca, ülkemizde 40 bin civarında aşı reddi olduğunu, Türkiye’nin de kızamık salgını tehdidi altında olduğunu vurguladı. Arıca, “Dünya Sağlık Örgütü bizi uyarıyor. Özellikle kızamık vakalarının artması bekleniyor. Bu nedenle tüm dünyada, Avrupa’da ve ülkemizde de kızamıkla ilgili bir takım önlemler alınmaya başladı. Kızamık aşısı olunmadığı takdirde önümüzdeki dönemlerde kızamık salgınları beklenmekte” dedi.

2012’YE KADAR SIFIR VAKA

Avrupa’da aşı reddinin yüksek olması nedeniyle kızamık vakası sayısının da yüksek olduğunu belirten Arıca, şöyle konuştu:

"Son 2 yılda dünyada 22 milyondan fazla çocuk kızamık aşısını olmamış durumda. Tüm dünyada ve ülkemizde risk bulunmakta. Türkiye’de 1 yaşında ve okul öncesinde 4-6 yaş grubunda 2 doz şeklinde kızamık aşısı vurulmakta. Kızamık aşısının koruyuculuğu yüzde 97’nin üzerinde. Kızamık aşısı yüksek oranda bizi ve çocuklarımızı korumakta. Bu nedenle özellikle aşı reddi olanlar ikna edilip aşıları vurulmakta."

Prof. Dr. Arıca, Türkiye’de 2012 öncesinde neredeyse sıfır vaka görüldüğünü hatırlattı. Aşı reddi ile vakaların yeniden görülmeye başladığını söyleyen Arıca, “Son 2 yılda 20 milyondan fazla çocuğun aşı olmaması hesabıyla önümüzdeki dönemlerde kızamıkla ilgili ciddi salgınlar beklenmekte” dedi.

‘KIZAMIKTIR, GEÇER’ DEMEYİN: ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Kızamığın solunum yoluyla bulaştığını ve özellikle de çocukları enfekte ettiği sözlerine ekleyen Arıca, hastalığın etkilerini şu şekilde değerlendirdi:

“Özellikle 12 yaş altı çocuklarda kızamık vakası görüldüğünde, gebelerde görüldüğünde, yaşlılarda görüldüğü zaman ölümcül olabiliyor. Kızamığın büyük bir kısmı ayakta atlatılıyor. 5 ila 7 gün arasında enfeksiyon süresi oluyor. Bazen 10 güne artabiliyor. Özellikle çocuk yaş grubunda, karaciğer, akciğere ve beyine olan etkileri multipi organ yetmezliklerine yol açabiliyor. Bu nedenle sadece vücutta döküntü, ateş, mide bulantısı kusma ile başvuran çocuklarda ilerleyen dönemlerde ölümcül nedenlere yol açabilir.”

Zimbabve’de kızamık salgınında 157 çocuk hayatını kaybetti Güney Afrika ülkesi Zimbabve’de kızamık salgınında dini inançları gereği aşılanmayan 157 çocuk hayatını kaybetti. Ülke genelindeki toplam şüpheli vaka sayısının sadece dört gün içinde bin 36'dan 2 bin 56'ya yükseldiği belirtildi.

Koronavirüsün ardından kızamık vakaları %80 arttı… Yeni salgın kapıda! Birleşmiş Milletler, kızamık vakalarının bu yıl Covid-19'un neden olduğu aksaklıklar nedeniyle dünya çapında yaklaşık %80 oranında arttığını belirtti. Hastalığın yükselişi, başka salgınların yolda olabileceği konusunda endişe oluşturdu. Kızamık salgını için tehlike çanları çalarken uzmanlar bu salgın için özellikle çocukların risk altında olduğunu belirtiyor.