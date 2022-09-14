Türkiye Gazetesi

Lenfomayı tanımlayan Doç. Dr. Terzi, “Lenfoma lenfatik sistemin kötü huylu bir hastalığıdır. Tüm dünyada bir milyondan fazla insan lenfoma ile yaşamaktadır ve her gün ortalama bin kişi lenfoma tanısı almaktadır. Başlıca Hodgkin ve Hodgkin - dışı lenfoma olarak iki gruba ayrılan lenfomaların, 60’dan fazla alt tipi mevcuttur. Her alt tip farklı kliniğe farklı şikayetler ile başvurur ve bunların tedavileri farklıdır” dedi.

EN ÇOCUK ÇOCUKLARDA GÖRÜLÜYOR

Lenfomanın görüldüğü yaş aralığını belirten Terzi, “Lenfoma çocukluk çağında en sık 5-10 yaş arasında görülüyor. Hodgkin lenfoma erkeklerde daha çok görülürken, özellikle genç erişkinlik olarak tabir edilen 15-34 yaş aralığı ile 55 yaş ve üstünde daha sık ortaya çıkıyor. Hodgkin dışı lenfomaların görülme sıklığı ise yaşla birlikte artmaktadır” şeklinde konuştu.

ZAMAN İÇİNDE BÜYÜYOR

Lenfoma belirtilerinden bahseden Terzi, “Lenfoma klinik olarak lenf bezlerinde büyüme ile kendini gösterir. Büyüyen lenf bezleri boyunda, koltuk altında veya kasıkta elinize gelebilir. Hastalıklı lenf bezlerinde genellikle ağrı olmaz iken, zaman içinde boyutunda büyüme ve sayısında artış görülebilir. Lenfomanın diğer belirtileri arasında ateş, kilo kaybı ve gece terlemesi yer almaktadır. Bu şikayetleri mevcut olan bireylerin doktorlarına başvurmaları önerilir. Ayrıca bu hastalarda halsizlik, kaşıntı, baş ağrısı, nefes darlığı gibi semptomlar da eşlik edebilir” dedi.

ORTAYA ÇIKIŞ SEBEBİ BİLİNMİYOR

Lenfomanın ortaya çıkış sebepleri tam olarak bilinmemekle beraber, erkeklerde kadınlara oranla daha sıklıkla görüldüğü; Amerika kıtaları ve Kuzey Avrupa’da Asya kıtasına oranla daha sık görüldüğü, zararlı kimyasallar ve radyasyonun; immün yetersizliklerin, otoimmün hastalıkları ve enfeksiyonların hastalığın ortaya çıkış riskini artırdığını belirten Doç. Dr. Terzi, lenfoma tanısının hastalıklı dokunun çıkarılıp yapılacak olan patolojik incelemeyle konulabileceğini kaydetti.

TEDAVİ EDİLEBİLİR KANSER

“Lenfoma tedavi edilebilir bir kanser türüdür” diye sözlerini sürdüren Terzi “Lenfoma, modern kemoterapi, radyoterapi teknikleri ve kök hücre nakli sayesinde günümüzde tedavi edilebilir kanserler arasında sayılmaktadır. Hedefe yönelik akıllı moleküllerin kullanımı ile lenfomalar daha az yan etki profili ile daha başarılı yönetilebilir hastalıklar haline gelmiştir” diye konuştu. Doç. Dr. Terzi, “15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü'nde belirttiğimiz semptomlardan herhangi bir tanesi olan kişiler kontrol amaçlı polikliniklerimize başvursun” şeklinde konuşmasını sonlandırdı.

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