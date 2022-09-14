Türkiye Gazetesi

Sağlık çalışanlarının çalışma ve özlük haklarının iyileştirilmesi için başlatılan 'Beyaz Reform' ile sağlık çalışanlarının beklentileri büyük ölçüde karşılanmış oldu. Binlerce hekim yeniden kamuya dönerek, devlet güvencesi ile çalışam imkanı buldu.

Son olarak Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 İl Sağlık Müdürü ile Ankara’da geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirerek reformun detayları masaya yatırdı, il sağlık müdürlerinin soru ve görüşlerini değerlendirdi.

Konuşmasına “Bugün yoğun bir programla tüm genel müdürlüklerimizin sunumlarını dinleyecek, sorularınızı soracak, süreçler hakkında yerinden net cevaplar alacaksınız. Yarın döneceğiniz illerinizde en iyi hizmeti verebilmek için çalışacaksınız. Bugün yaptığımız şey, merkezimizde bizzat bulunarak Bakanlığımız politika ve stratejilerini yerinde teneffüs etmektir” diyerek başlayan Bakan Koca, açılan yeni sayfaya ihtiyaç duyulmasının birçok nedeni olduğunu kaydetti.

HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAYI BAŞARDIK

Sağlık Bakanı şöyle devam etti:

“2000’li yılların başında başlayan sağlıkta dönüşüm programı ile büyük bir atılım yapılmış ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşmasının kolaylaştırılması sağlanmıştı. Sağlık çalışanlarımızın ise çalışma koşullarında önemli iyileştirmeler yapmak üzere bir dizi proje hayata geçirilmişti. Bu yenilikler ile çalışma koşullarımızı ve verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmayı başardık. Dünya değişti. Çalışma koşulları değişti. Hizmet algısı değişti. Her şey değişirken sistemimizin statik kalması mümkün değildi. Yeni düzene ve çağın şartlarına uygun olarak hep birlikte güncellenmek zorundaydık. Sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet olayları artmıştı. Haksız malpraktis davaları ile hekimlerimiz mali yükü çok büyük davalara maruz kalmaya başlamış, bu konu adeta bazı kesimler için bir ekmek kapısı haline gelmişti. Özlük haklarımız temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorluk çektiğimiz bir hal almıştı. Yıllardır uygulanan performans sisteminde adaletsizlikler yerleşmiş ve az kişiyi çok, çok kişiyi az memnun eder bir hal almıştı. Özetle değişim ve güncelleme kaçınılmaz hale gelmişti. İşte biz bu adımı atarak Beyaz Reformu başlattık. Bu alelade bir terim ya da slogan değildir. Beyaz olan aldığımız eğitim, alın terimiz, hekim önlüğümüzdür. Reform ise yeniden inşa sürecidir.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALI

Bakan Koca, Beyaz Reform’un üç sacayağı olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti:

“Bunlardan ilki hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız. Bu adım için üç kritik hamle yaptık. Bunlar, Sağlıkta şiddet yasasını çıkarmak, Malpraktis yasasını çıkarmak ve özlük haklarını yeniden düzenleyen yeni emeklilik ve teşvik sistemini hayata geçirmektir. Bu adımda somut neticeler aldık. Sizlerden ve hekim arkadaşlarımdan gelen geri bildirimler bu yönde.

SIRADA VATANDAŞLARIN MEMNUNİYETİ VAR

İkinci sacayağı ise vatandaşa verdiğimiz hizmete erişimin kolay, etkili, güvenli ve güvenilir olmasıdır. Sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti sağlık hizmetinin her aşamasını iyileştirir demiştim. Şimdi sizler adına verdiğim bu sözün hayata geçme zamanıdır. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ulaşımını kolaylaştırmak, sorununu en kısa sürede çözmek artık bizlerin birincil sorumluluğudur. Hastanelerimize müracaat eden hiçbir vatandaşımızı geri çevirmeden en iyi hizmeti en kısa süre ve en etkin maliyetle veren bir dinamizme ihtiyacımız var. Bundan sonra en önemli gündemimiz budur.

Üçüncü sacayağı ise ilk iki ayağın sürdürülebilir kılınmasıdır. Başlatılan bu yeni hareketi kalıcı ve sürdürülebilir kılmadıkça başarılı olamayız. Sağlık çalışanlarımızın beklentisinin çoğunu karşıladık. Sırada vatandaşın beklentisini karşılamak var. Sizlerden istirhamım, bu konuya azami hassasiyet göstermenizdir. Bu iki konuyu sürekli güncellemek ve dinamik tutmak zorundayız. Önlüğümüzün beyazına yakışır bir reformu gerçekleştirmek ancak sizlerin desteği ile mümkün olacak.”

GERİ BİLDİRİMLER ÇOK ÖNEMLİ

Beyaz Reformun birlikte başarılabilecek bir hareket olduğunu ifade eden Bakan Koca, il müdürlerinden sürece aktif katkı istedi. “Her aşamada tüm olumlu ve olumsuz geri bildirimleri zamanında bize iletmeniz son derece önemli. Doğrudan bana, bakan yardımcılarıma ve genel müdürlerime her zaman ulaşabilirsiniz” diyen Sağlık Bakanı sözlerini “Sizler sağlık ordumuzun illerimizdeki komutanlarısınız. Omuzunuzdaki yükün farkında olun. Vatandaşımızın bizden beklediğini sizlerin komutanız olmadan sağlamamız mümkün değil. Gün silkinip işe canla başla koyulma günüdür. Enerjiniz, azim ve kararlılığınız yüksek olmak zorunda. Benim sizlere olan güvenim tamdır. Sizler benim illerdeki yüz akımsınız. Buna uygun hareket edeceğinize inanıyorum” diyerek bitirdi.

Bakan Koca açıkladı: 85 bin sağlık çalışanı alımı bu yıl yapılacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koca, sağlık çalışanlarına yönelik yapılan ve ‘Beyaz Reform’ olarak bilinen Ek Ödeme Yönetmeliği’ndeki değişikliğin ardından bir hafta içinde 6 binden fazla hekimin kamuya geri dönmek için başvuru yaptığını belirtti. 85 bin sağlık çalışanı alımıyla ilgili de çalışmaların sürdüğüne işaret eden Koca, Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Koca'dan ek ödeme katsayılarıyla ilgili açıklama Sağlıkta beyaz reform için düğmeye basan hükümet, sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirmek için son düzlüğe girdi. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan, ek ödemelere ilişkin yeni düzenlemenin detayları belli oldu. Bakan Koca, sağlık çalışanlarının taban ek ödeme katsayılarıyla, uzman sağlık personeli arasında katsayı farkı olmayacağını bildirdi.