Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Kök hücre tedavisi ile yeniden hayata dönen lösemi, lenfoma ve multipl miyelom hastaları, ikinci doğum günlerini, tedavilerini yürüten Memorial Şişli Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Merkezinden Doç. Dr. Şebnem İzmir Güner ile birlikte pasta keserek kutladı.

Yetişkin kemik iliği nakli konusunda tedavi veren merkezde bugüne kadar 850 hastaya kök hücre nakli yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Güner "Bu nakillerin yüzde 62’si (akraba içi- akraba dışı donörden + HLA yarı uyumlu donörden), yüzde 38’i otolog nakil (kendi kemik iliğinden) olarak gerçekleştirildi. Nakil için merkeze başvuran hastaların otolog nakillerde 60, allojenik nakillerde ise 90 gün izleme süreçleri bulunuyor" dedi.

Lenfoma kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy, ‘hayatımın en heyecanlı günü’ diyerek müjdeli haberi paylaştı Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’da 'Volkan komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalanmıştı. Zor günleri geride bırakan Aksoy’dan güzel haber geldi. Aksoy, sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıldan beri mücadele ettiği lenfoma kanserini yendiğini duyurdu.