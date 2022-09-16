Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısının bugün 7 bini geçtiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talep geldiğini belirterek "Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Covid-19 testi negatife döndü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Son dakika haberine göre, Covid-19'a yakalanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın testi negatife döndü.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse yakalandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca’dan Ek Ödeme Yönetmeliği ilgili açıklama: 15 Ağustos’u işaret etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete’de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile ilgili açıklama yaptı. Koca açıklamasında “Sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna Beyaz Reform diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustosa bırakıyoruz” açıklamasında bulundu.