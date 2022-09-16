Türkiye Gazetesi

Kalp krizini tetikleyen besinler hangileri? En zararlı yiyecekler neler? Bu listeye inanamayacaksınız! Çünkü neredeyse her gün tükettiğimiz ve oldukça masum görünen birçok yiyecek aslında kalp sağlığını bozabiliyor. Kimisi kan damarlarını tıkıyor, kimisi kansere bile yol açabiliyor. İşte kalp krizine yol açan yiyecekler...

PİŞMİŞ ÜRÜNLER

Pişmiş ürünlerde katı şekerin ve gizli doymuş yağın bulunduğu biliniyor. Besin değeri bulunmayan pişmiş gıdalar, kolesterolü yükseltir.

PATATES KIZARTMASI

Kahvaltı sofralarının en sevilen gıdalarından biri de patates kızartması. Ancak patates kızartması obeziteyle bağlantılı yiyecekler arasında. Midede depolanan yağ miktarı arttıkça kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol seviyesi de aynı ölçüde artar. Yani patates kızartmasının tehlikesi oldukça büyük. Karbonhidratın yanı sıra yağ ve tuz oranı da oldukça yüksektir.

PEYNİR

Peynir deyip geçmeyin… Doymuş yağ oranı en yüksek besinlerden biri. Doymuş yağın, midede depolanma ve kardiyovasküler hastalıklara yol açma tehlikesinin yüksek olduğunu belirtelim.

ŞARKÜTERİ ETLER MASUM DEĞİL

Sandviçlerdeki, hamburgerlerdeki etler hiç masum değil. Aslında bunu birçoğumuz biliyoruz ama yine de özellikle çocukları bu tür hazır yiyeceklerden uzak tutmak oldukça zor oluyor. Kalp krizi riski yaşının gittikçe düştüğü günümüzde şarküteri etlerinden kalp sağlığını korumak adına uzak durmak gerektiğini unutmayın.

ŞEKER: ÇAYLAR, KAHVELER ŞEKERSİZ OLSUN

Şekerin zararlı bir besin türü olduğunu aslında neredeyse herkes biliyor ancak tatlılara zaafı olan insanlar görmezden gelmekte kararlı. Fakat kalp krizini tetikleyen besinlerin başında geldiğini hemen belirtelim. Üstelik şeker, sadece kalp krizini tetiklemekle kalmıyor kanser riskini de artırmakta çünkü kanser hücrelerini besliyor. Ayrıca hafızayı da zayıflatıyor ve vücudun savunma sistemini güçsüzleştiriyor. Şekerin zararları saymakla bitmez…

PASTIRMA VE SOSİS

Kahvaltı sofralarının sevilen besinlerinden pastırma ve sosis de kalp sağlığı için oldukça zararlı. Bununla birlikte, hipertansiyonu tetikleyen sodyum da içerir.

KIZARMIŞ TAVUK

Fritözde dış kabuğundan sıyrılarak kızartılan tavuk, besinsel değerini yitirmekle kalmaz aynı zamanda damar tıkanıklığını da artırır ve kalp sağlığını kötü etkiler.

PATATES CİPSİ: YEMESEK DE OLUR

Akşamları TV izlerken elimize bir kase patates cipsi alıp yemeyi çok seviyoruz. Ancak tam bir kalp düşmanı! Kalori, yağ ve sodyum bakımından oldukça yüksek değerlere sahip cipsler kalp krizini tetikleyen besinlerden biri.

MARGARİN: TEREYAĞINA DÖNÜŞ

Margarinin zararları da gerçekten say say bitmez… Tereyağına alternatif olarak sunulan margarini yemeklerde ve kek, börek gibi besinlerde kullanıyoruz ancak kalp krizini tetiklediğini unutmayın. Çünkü margarin doğal bir tereyağının aksine çok fazla miktarda katkı maddesi içermesiyle damar tıkanıklığına yol açabilen besinlerden biri.

PİZZA: SİPARİŞLERE SON!

Evde yemek yok, o halde ne yesek? Aklımıza ilk gelen yiyeceklerden biri pizza oluyor. Ancak pizza, doymuş yağ oranı en yüksek besinlerden biri. Kilo alımını da artıran bu yiyecek, damar tıkanıklığına ve haliyle kalp krizine neden olabiliyor.

Uzmanından uyarı: Çiğ süt içmeyin, yumuşak peynir yemeyin! Sıcaklardaki gizli tehlike… Mikroplar üreyip besinlere bulaşıyor Yaz aylarında sıcaklıklar artarken pek çok riski de beraberinde getiriyor. Uzmanlar aşırı sıcaklarda sıkça görülen ancak dikkat edilmediğinde ölüme bile yol açabilen besin zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyarıyor. Besin zehirlenmesi yaz mevsiminde oldukça sık görülen hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bunun nedeni ise sıcak havalarda mikropların besinlerde daha kolay üreyip çoğalabilmeleri. Mikropları içeren yiyeceklerin tüketilmesi sonucu oluşan besin zehirlenmelerinin çoğu birkaç gün içinde kendiliğinden geçse de çocuklar, ileri yaştaki kişiler, hamileler ve kronik hastalık taşıyanlar gibi risk grubundaki kişilerde hayatı tehdit edebilecek boyutlara ulaşabiliyor.

‘Süper besin’ olarak biliniyor: Kansızlığa iyi geliyor, sofranızdan eksik etmeyin! Anemi, halk arasında bilinen adıyla ‘kansızlık’ yorgunluğa neden olarak günlük hayatı etkiliyor. Kansızlığın her yaşta görülebileceğini belirten uzmanlar, bu rahatsızlığın tedavi edilmemesinin ise vücutta birtakım problemlere yol açtığını söylüyor. Peki, kansızlığa iyi gelen besinler neler? İşin uzmanı tek tek sıraladı.