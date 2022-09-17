Türkiye Gazetesi

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Çöl tozunun özellikle astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalıkları olanlar için hayatî tehdit taşıdığını söyleyen Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bayram “Mevsim geçişlerinde ülkemiz özellikle Kuzey Afrika’dan ve Suriye, Irak üzerinden gelen çöl tozuna maruz kalıyor. Çöl tozu sağlıklı kişilerde de etkili oluyor. Bu dönemde nezle, baş ağrısı ve gerginlik artıyor. Ancak özellikle kronik hastalıkları olanlar büyük risk alında. Nörolojik şikâyetleri olanların da ilaç ihtiyaçları artabiliyor” ifadelerini kullandı. Gaziantep ve çevresindeki beş senelik bir gözlem çalışmasının sonuçlarını aktaran Bayram “Çöl tozunun yüksek olduğu dönemde astım ölümleri ve akciğer damarlarının tıkanması sonucu acile başvuru ve hastane yatışları arttı. Tozdan korunmak için dışarı çıkılmaması, çıkmak gerekiyorsa da maske takılması faydalı olabilir” dedi.

Sürekli öksürüyordu, 5 sene astım tedavisi gördü: Asıl nedeni bambaşka çıktı Avustralya’nın Adelaide şehrinde 8 yaşındaki Marley Enjakovic, 5 senedir sürekli öksürüyor ve zaman zaman nefes problemi çekiyordu. Çocuk hastane hastane dolaştı ama bir türlü derdine derman bulamadı.

Avrupa’da 20 bin Euro Türkiye’de maliyeti 2 bin TL: Arıcının geliştirdiği cihaz KOAH ve astım hastalarına umut olacak Elazığ’da yaşayan 48 yaşındaki sağlık çalışanı Erdal Çetinkaya, boş zamanlarını değerlendirmek için arıcılık bölümünü bitirdi. Alternatif tıp çerçevesindeki arı ürünleriyle tedavi çalışmalarına destek olmak amacıyla, araştırmacıların yararlanması için ‘arı havası (api-air)’ cihazı geliştirdi. Cihaz astım, bronşit ve KOAH tedavisine yeni bir ışık daha yakabilir.