Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Gece yeteri kadar uyudunuz; önceki gün sizi yoracak herhangi bir iş de yapmadınız. Ancak bir türlü yataktan kalkamıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın gün içinde bir türlü istediğiniz enerjiyi yakalayamadınız. Ve bu yorgunluk hâli bir süredir devam ediyor. “Bana neler oluyor” diye düşünüyorsunuz. Yorgunluğunuzun sebebi şunlar olabilir…

1- GİZLİ HORLAYAN OLABİLİRSİN

Horlamak gürültülü bir eylem. Ancak bekârsanız veya yalnız yaşıyorsanız, gürültülü bir uyuyan olduğunuzun farkında bile olmayabilirsiniz. Yetişkinlerin yüzde 40’ının bir dereceye kadar horladığı tahmin ediliyor. Bu kişilerin 10’da birinde önemli bir sağlık riski olan uyku apnesi hastası olduğu düşünülüyor. Uykuda solunum durması olan uyku apnesi, derin uykuya dalmayı engelliyor ve oksijien açlığına sebep oluyor. Kişi farkında olmadan zaman zaman uyandığı için ertesi gün yorgun oluyor.

2- TEŞHİS EDİLMEMİŞ DİYABET

Yorgunluğunuzun sebebi farkında olmadığınız diyabet de olabilir. Uyku kalitesi şeker seviyelerine göre değişir. Diyabetin kişiyi bu kadar yormasının bir sebebi çok yüksek veya çok düşük kan şekeri düzeylerinin uykuyu bozmasıdır. Uyku eksikliğinin vücutta insülin direncini, stres hormonu olan kortizol düzeylerini ve iltihabı artırdığı düşünülüyor. Bristol Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, uykusuzluğun tedavisinin kan şekeri düzeyini düşürüyor.

3- DEMİR İÇEREN YİYECEKLER TÜKETMEMEK

Yeterince kırmızı et, koyu yeşil sebzeler ya da bakliyat yememek de yorgunluğunuzun sebebi olabilir. Bu yiyeceklerin tümü, demir açısından zengindir. Demir eksikliği yorgunluğa, nefes darlığına ve düzensiz kalp atışlarına sebep olabilir.

4- YANLIŞ KAFEİN ZAMANLAMASI

Kafein iki ucu keskin bir kılıçtır. Yorgun ve motivasyonsuz hissediyorsanız çay ve kahve yorgunluğunuzun panzehri olabilir. Ancak aynı zamanda kaliteli bir gece uykusu uyumanızı da engelleyebilir. 2013 yılında yapılan bir araştırmada, bilim adamları yatmadan altı saat önce kahve, çay veya enerji içeceği tüketen kişilerin bir saat daha az uyuduğunu buldu. Kafein, beyninizdeki adenosin reseptörleri adı verilen uykuyu teşvik eden reseptörleri bloke ederek uykunuzu kaçırır. Unutmayın ki, kafein vücutta 10 saate kadar kalabilir. Bu, iyi uyumak isteyen kişilerin eğer akşam 10’da yatmayı düşünüyorlarsa öğleden sonra 12’de kafein alımını kesmeleri gerektiği anlamına gelir.

5- AZ SU İÇMEK DE YORAR

New York Hastanesi tarafından 3 bin kişi üzerinde yapılan bir çalışma, bu kişilerin yüzde 75’inin kronik dehidratasyon yani sıvı kaybı yaşadığını ortaya koydu. Aşırı sıvı kaybının hem beyin gücü hem de ruh hâli üzerinde olumsuz etkileri var. Bilimsel çalışmalar susuzluk yaşayan kişilerin okuduklarını anlamada zorluk çektiklerini, tepki verme sürelerinin uzadığını ve hata yapma oranlarının arttığını ortaya koyuyor. Ayrıca az su içen kişilerin kendilerini iki kat daha yorgun hissettiğini gösteriyor. Günde en az 2 litre su içmek gerekiyor.

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Akkoyunlu: 'Erken kırışıklığın nedeni uykuda saklı' Uyku kalitesinin hem zihinsel hem fiziksel sağlık için büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Uyku aslında hem stresin unutulması hem de bilginin hatırlanması açısından oldukça önemli. Eğer yeterince uyumazsak growth hormonu yeterince salgılanamayacağından dokunun yenilenmesinde bozulmalar, kanser riski, erken kırışıklık gibi birçok sorun ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

Bebeğinizin verdiği uyku sinyallerini anlıyor musunuz? Ebeveyn olmanın en zor kısımlarından biri şüphesiz özellikle ilk iki yıl yaşanan uykusuz gecelerdir.