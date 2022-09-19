Türkiye Gazetesi

Sezeryan ve normal doğum tartışmaları devam ederken, yeni bir araştırma akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Sezaryenin tıbbi gereklilik halinde oldukça faydalı bir doğum şekli olduğunu belirten Coşkun, tıbbi zorunluluk olmadığı durumlarda sezaryenin değil normal doğumun tercih edilmesi gerektiğini ifade etti, söz konusu araştırmanın detaylarını paylaştı.

KAN KANSERİ SEBEBİ

“Ülkemizde tüm uyarılar ve önlemlere rağmen maalesef sezaryen oranları hala yüksek seviyelerde seyrediyor” diyen Prof. Dr. Coşkun, sezaryen ile doğan çocuklarda riskin daha fazla olduğunu not düşerek şunları aktardı:



“Geçtiğimiz ay Hematological Oncology dergisinde sezaryen ile doğan çocuklarda kan kanseri riskinin daha fazla olduğuna dair büyük bir metaanaliz yayınlandı. Yingzhu Yang ve arkadaşları tarafından yayınlanan bu çalışmada, 16 önemli çalışma birlikte analiz edildi ve normal doğum ile doğan çocuklara kıyasla sezaryen ile doğanlarda çocukluk çağı lösemileri yüzde 8 daha fazla bulundu. Elektif dediğimiz planlı sezaryenler de bu risk artışı yüzde 39’a kadar yükselirken acil endikasyon ile yapılan sezaryenlerde bir risk artışına rastlanılmadı.”

ZORUNLULUK OLMADIKÇA NORMAL DOĞUM TERCİH EDİLMELİ

Prof. Dr. Coşkun, sezaryen ile doğumlardaki riskin nedenine ilişkin şu ifadelere yer verdi:



“Normal vajinal doğumun en önemli faydalarından birisi çocukların doğar iken, vajinal geçiş esnasında faydalı bakterileri alması. Bu bakteriler sayesinde immün sistemin çok daha güçlü olduğu kabul ediliyor. Bu risk artışı belki bu durumla ilişkili olabilir. Ayrıca sezaryen ile doğanlarda dikkat eksikliği ve bazı gelişim bozukluklarının da daha sık olduğunu bildiren çalışmalar bulunmakta. Gerek doktorlarımız gerekse halkımızın tıbbi zorunluluk olmadıkça normal doğumu tercih etmeleri önemli. Bu konuda halka yönelik bilgilendirme çalışmaları fayda sağlayacaktır.”

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