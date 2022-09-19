Türkiye Gazetesi

Açlık otu, sinameki otunun farklı bir türü. Ülkemizde 'erkek sinameki, deve gözü otu' gibi farklı isimlerle de bilinir. Geçmişten günümüze tedavi amaçlı kullanıldığı söylenen bu ot, doğal müshil olarak da anılır. Bu şifalı ot, yalnızca kabızlık için değil, zayıflamak için de kullanılır. Peki, açlık otunun diğer yararları neler? Açlık otu nasıl tüketilir? Açlık otu çayı nasıl yapılır? İşte merak edilenler…

AÇLIK OTUNUN FAYDALARI

* Açlık otu müshil görevi görerek bağırsaklara iyi gelir, kabızlığı kısa sürede geçirir.

* Vücudun yağ yakımına yardımcı olur, kilo verme sürecini hızlandırmada etkilidir.

* Tokluk hissi verdiği için, öğünleri azaltmaya yardımcı olur.

* Açlık otu, metabolizmayı da hızlandırarak kilo vermeye destek olur.

* Bu şifalı ot, hazımsızlığa iyi gelir, bağırsak sağlığına da olumlu etkileri vardır.

* Açlık otu aynı zamanda tansiyonun dengelenmesine destek olur.

AÇLIK OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

1 bardak kaynamış suyun içine açlık otu eklenerek açlık otu çayı demlenir. 1 bardak sıcak su için 10 adet açlık otu yeterlidir. Açlık otu çayını demlemek için bitkiyi sıcak suyun içine atın, 5 dakika demlenmesi için bekleyin. Daha sonra otları çıkartıp ılımasını bekleyin. Elde ettiğiniz çayı afiyetle için. Tadını iyileştirmek için dilerseniz içine limon sıkabilirsiniz. Ancak günde 1 fincandan fazla açlık otu çayı tüketilmemelidir.

Halk arasında kabızlığa çare olarak görülen ve sinameki otunun farklı bir türü olan açlık otu, fazla tüketildiğinde bağırsak florasının zarar görmesine neden olabilir.

AÇLIK OTU NE KADAR KULLANILMALI?

Açlık otu bitkisi sürekli kullanılmamalıdır çünkü fazla tüketildiğinde bağırsak tembelliğine yol açar. Açlık otu çayı 1 hafta boyunca içildikten sonra, en az 1 hafta içmeye ara verilmelidir. Uzun süreli tüketimi bağırsakları yavaşlatır veya sürekli ishal olmanıza yol açabilir.

AÇLIK OTU ZAYIFLATIR MI?

Genel olarak çay formunda tüketilen bu bitki, metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olur. Kilo vermek isteyenlerin doğal destekçisidir. Dozunda kullanıldığında diyet yapanlara fayda sağlar.

AÇLIK OTUNUN ZARARLARI

Her şeyde olduğu gibi açlık otunun da fazla tüketilmesi zararlıdır. Müshil etkisi bağırsakların bir anda boşalmasına neden olup bununla birlikte sıvı kaybı gelişebilir. Hızlı kilo vermek için çok fazla açlık otu tüketilmesi yarardan çok zarar getirebilir. Bu nedenle açlık otunu tüketirken dikkat etmekte fayda vardır.

Not: Bu haberimizde yer alan tüm bilgiler farklı kaynaklardan edinilen tedavi amaçlı yöntemleri içerir. Ciddi sonuçlar doğurabilecek alerjik durumlarla karşılaşmamak için, rahatsızlığınızla ilgili önce bir hekime danışmanızı tavsiye ederiz.

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