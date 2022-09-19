Türkiye Gazetesi

2019 yılının sonlarında Çin'de başlayarak kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını başta sağlık olmak üzere hayatın tüm alanlarında insanlığa çok büyük zararlar verdi. Aşının bulunması sayesinde toplumsal bağışıklıklıklar geniş ölçüde artınca ölümler de o oranda azaldı. Nitekim 1 milyondan insanın ölmesine, milyonlarca insanın hastalanmasına yol açan virüs son demlerine geldi. Normal hayatın gündeminde de çıkan Kovid-19 salgını ile ilgili konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Kovid-19'un yeni bir varyantı ortaya çıkmazsa salgının yakında bitebileceğini söyledi.

'UMUTLU OLMALIYIZ'

İzlanda'da yayın yapan RUV Televizyonuna konuşan Kluge, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un "Kovid-19 salgınında bitiş çizgisinin görüldüğüne" dair açıklamalarını değerlendirdi.

Ghebreyesus'un açıklamalarına katıldığını belirten Kluge, "Yeni bir varyant görülmezse salgın yakın zamanda bitebilir. Bu konuda umutlu olmalıyız." dedi.

Kluge, yaklaşan kış öncesi herkese yeni bir güçlendirici doz Kovid-19 aşısı yapması tavsiyesinde bulunarak, "Yeni varyantları çabucak tanımlayabilmek için güçlü bir takip de önemli." diye konuştu.

'HİÇ BU KADAR İYİ DURUMDA OLMAMIŞTIK'

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 14 Eylül'deki açıklamasında, "Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz fakat orada değiliz." ifadelerini kullanmıştı.

Kovid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, "Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız." diye konuşmuştu.

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