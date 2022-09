Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Genellikle hayvansal besinlerden insanlara geçen bakteri, kusma, karın ağrısı, ishal, ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Salmonella bakterisinin daha çok et ve süt ürünlerinde bulunduğunu söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Nizamlıoğlu “Çocukların sıkça tükettiği ambalajlı atıştırmalık ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisi, her yıl binlerce can alıyor. Son dönemlerde dünyaca ünlü markaların ambalajlı ürünlerinde tespit edilen bakteri, bu ürünleri tüketen çocukların ailelerinde endişeye sebep oluyor” dedi.

Salmonella bakterisinin bir yaşından küçük çocuklarda daha fazla görüldüğünü ve belirtilerin 1-7 gün arasında sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Nizamlıoğlu “Hayvansal ürünlerle ilişkisi olabilecek süt, krema ve kremalı ürünler, mayonez, hazır yemekler, iyi yıkanmamış salatalar, sebze ve meyveler gibi yiyecekler yüksek risk grubunda bulunuyor. Hastalığın şiddeti alınan bakteri sayısına ve kişinin direncine bağlı olarak değişiyor. Bir yaşından küçük çocuklarda daha fazla görülüyor. Belirtiler, 1-7 gün arasında sürüyor. Hastalığın şiddeti alınan bakteri sayısına ve kişinin direncine bağlı olarak değişiyor” diye konuştu.

Dünya devlerine salmonella vurgunu: Kinder'den sonra Oreo'da'da çıktı Avrupa ve ABD'de atıştırmalık üreten dev firmalar peş peşe ürünlerinde çıkan salmonelle bakterileri ile vurgun yedi. Solmonella skandalı nedeniyle üretim sahası kapanan şirketler arasında Oreo, Mikado, Pepito ürünlerinin üreticisi ABD merkezli Mondelez'de girdi.

Yeniden salmonella alarmı! Bir markada daha tespit edildi... Türkiye'de de fabrikası bulunuyor İtalyan çikolata üreticisi Ferrero grubunun salmonella salgını nedeniyle kapatılan Belçika'daki fabrikasının kapatılmasının ardından bir markada daha ‘salmonella bakterisi’ tespit edildi. Dünyanın önde gelen çikolata üreticilerinden Barry Callebaut'un Belçika'daki fabrikasında da salmonella ortaya çıktı.