Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeri Sağlık Bakanlığı İstanbul'da hastaneye başvuru oranlarını artıran sivrisineklere karşı 'rehber' hazırladı. Sivrisineklerin Batı Nil Virüsü gibi farklı virüslerin yayılımında da etkili olabileceği bildirilen rehberde "Kapalı kıyafetler, sineklik, cibinlik ve sarı renkli ampul" kullanımı önerileri yer aldı.

İşte bakanlık tarafından paylaşılan öneriler:

KAPALI KIYAFETLER TERCİH EDİLMELİ

Sivrisinek sokmasından korunmak için uzun kollu gömlek ve pantolon gibi vücutta açık yer kalmayacak şekilde mümkün olduğunca kapalı kıyafetlerin giyilmesi tercih edilmelidir.

SİNEKLİK VEYA CİBİNLİK KULLANILMALI

Konaklamak ve dinlenmek amacıyla kliması olan kapalı yerlerde veya kapı ve pencerelerinde sineklik olan yerlerde kalınmalıdır. Eğer dışarıda kalınıyorsa cibinlik kullanılması önerilmektedir.

SİVRİSİNEK KOVUCU KULLANILMALI

Gebe ve emzirenlerde güvenliği kanıtlanmış, T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve onaylı repellentler (sivrisinek kovucular) kullanılmalıdır. Bu ürünler, mutlaka kullanma talimatı doğrultusunda uygulanmalıdır.

ÇOCUKLAR SİVRİSİNEKTEN NASIL KORUNUR?

2 aydan küçük çocuklarda repellentler kullanılmamalıdır. Çocukların elleri, gözleri ve ağızları ile ciltteki kesilere repellent uygulanmamasına dikkat edilmelidir. Yetişkinler repellenti kendi ellerine sıktıktan sonra ellerini sürerek çocukların yüzlerine uygulamalıdırlar. Bebek ve çocuklara da kollarını ve bacaklarını örten giysiler giydirilmelidir. Bebeklerin ve çocukların korunması amacıyla bebek arabaları ve taşımak amacıyla kullanılan araçlarda sivrisineklerden korunmayı sağlayıcı tedbirler alınmalıdır.

Sonbaharda havuzlar artık kullanılmadığında üstü bir örtü ile kapatılmalıdır. İçlerinde su birikmesi engellenmeli ya da suları tamamen boşaltılıp sifonları açık bırakılmalıdır.

DİĞER ÖNLEMLER

- Bahçe civarında kalıcı su birikintilerinin olmamasına dikkat edilmelidir (havuz, kovalar, çeşme yalakları vb.). Mevcut olanların suyu 2-3 günde bir değiştirilmelidir. Çünkü sivrisinekler küçük miktardaki durgun su birikintilerine bile yumurta bırakırlar. Bırakılan yarım kova sudan binlerce sivrisinek çıkabilir. İçinde su birikebilecek kapların ağzı kapalı tutulmalı, ters çevrilmeli veya imha edilmelidir. Suyu boşaltılan kapların iç yüzeyleri bir fırça ile temizlenmelidir.

- Çatı oluklarındaki su birikintileri boşaltılmalı, içlerinde su birikerek vektör üreme alanları oluşturmaları nedeniyle atık lastiklerin bertarafı veya uygun istiflenmesi sağlanmalıdır.

- Foseptik çukurları sıkı sıkıya kapalı tutulmalıdır. Sinekler çok küçük oldukları için en ufak bir delikten dahi içeri girerek buradaki sıcak ve korunmuş ortamda üreyebilirler. Havalandırma borularının üzerine tül geçirip sıkıca bağlanabilir.

- Ahır ve kümesler kontrol edilmelidir. Ergin sivrisinekler gündüzleri ahır ve kümeslerde dinlendikleri ve kışı da ahırlarda, boş binaların kuytu köşelerinde geçirdiklerinden ahır ve kümesler kontrol edilmelidir.

- Sivrisinekler üzerine itici bir etkisi olması sebebiyle evlerde ve teraslarda sarı renkli ampuller kullanılabilir.

- Riskli ülke/bölge seyahat dönüşünde ani başlayan, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, cilt döküntüsü şikâyetlerin görülmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Muayene sırasında hekime seyahat hakkında mutlaka bilgi verilmelidir.

Sağlık Bakanlığı'ndan muayene kotası açıklaması Sağlık Bakanlığı muayene randevusuyla ilgili kısıtlama iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS’de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır." denildi.

Sağlık Bakanlığından uyarı: Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun Sağlık Bakanlığı, alerji belirtilerini sıralayarak vatandaşlara "Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" uyarısında bulundu.