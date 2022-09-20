Türkiye Gazetesi

Dünyada milyonlarca insanın yaşamını olumsuz etkileyen diyabet, birçok hastalığı tetikliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İdris Kuzu, “19–25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası” nedeniyle şeker içeren gıdaların zararları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi veriyor.

SINIRLI TUTUN VE MEYVELERDEN KARŞILAYIN

Avcı- toplayıcı dönemlerinden yakın tarihimize kadar yaşayan atalarımızın şeker tüketimi sadece meyvelerin olgunlaştığı mevsimlerle sınırlıydı. Vücudun ekstra şekere ihtiyacı olmadığı düşünüldüğünde aslında bu çok sağlıklı bir durumdur. Ancak son dönemlerde basit şeker tüketimi her yaştan insanı etkisi altına almış durumdadır. Dünya ile birlikte ülkemizde de ilave şeker kullanımının oldukça arttığı ve buna bağlı olumsuz sonuçların da ortaya çıktığı görülmektedir.

YANILTICI İSİMLERLE SATILAN BESİNLERDEN UZAK DURUN

Doğal olmayan şekerin kendisi kadar besinlere ilave edilen şeker de kişinin tüm vücut sistemlerine zarar verebilmektedir. Bu riskleri özellikle serbest şeker artırır. Serbest şekerler üretici, aşçı veya müşterinin kendisi tarafından yiyecek ve içeceklere eklenen monosakkarit ve disakkaritler ile bal, şurup, meyve suları ve meyve suyu konsantrelerinde bulunabilmektedir. Besin maddelerine sonradan eklenen grup daha riskli olabilmektedir. İlave şekerli içecek, genellikle yararı olmayan ve yaygın olarak tüketilen bir gıda türüdür. Bu kategoriye giren içecekler; geleneksel (kamış şekeri veya mısır şurubu ile tatlandırılmış) sodalı içecekler, sporcu içecekleri, tatlandırılmış çaylar, meyveli içecekler, limonatalar ve “vitaminli su” gibi isimler taşıyan bazı ürünler olabilmektedir. Genellikle bu içeceklerin ortak özelliği besin değerine sahip olmamaları ve bol miktarda şeker içermeleridir. İçecek seçimi yapılırken içeriğine, üretici firmanın güvenilirliğine çok dikkat edilmelidir.

BU HASTALIKLARA YOL AÇIYOR

Aşırı miktarda şeker içeren besinlerin tüketilmesi kişilerde bazen hayati riskleri de olabilen şu hastalıklara neden olabilir;

Obezite

Kalp hastalıları

Tip 2 diyabet

Hipertansiyon

Karaciğer yağlanması

Uyku bozuklukları

Depresyon

Diş çürükleri

Bazı kanser türlerinin riskini de artırabilir.

Çok fazla olumsuz etkisi olan aşırı şeker tüketiminden korunmak için çeşitli önlemler almamız gerekir. Öncelikle şeker tüketimini kısıtlayacak kararlar alınmalıdır. Şeker tüketimini azaltmak için toplumsal ve bireysel olarak şu önerilere uyulması önemlidir.

-Okul kantinlerinde çocuklarda obeziteye neden olacak ürünlerin satışı kısıtlanabilir ya da doğrudan yasak konulabilir.

-Gıdaların üzerine kalori içeriğini gösteren ve uyaran etiketleme uygulaması yapılmalıdır.

-Şekerin en önemli obezite nedeni olduğu konusunda çocuklar eğitilmelidir.

-Çocuklara evde, içinde basit şeker olmayan atıştırmalıklar hazırlanabilir.

-Şeker ihtiyacı doğal yollardan sınırlı olarak karşılanmalıdır.

-Hareketli yaşam alanlarında yani herkesin birbirini görüp etkilendiği park, bahçe gibi alanlarda şeker ve paketli ürünlerin tüketilmesi sınırlandırılabilir.

-Çay, kahve gibi içeceklerde şeker kullanılmayabilir.

- Eve basit şeker alınmaması da alınabilecek basit bir önlemdir.

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