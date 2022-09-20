Türkiye Gazetesi

Treponema pallidum adlı bir bakteri türünün neden olduğu sifiliz (frengi) hastalığı, gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla görülürken, gelişmiş ülkelerde durum tam tersidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde de vaka artışı gittikçe yükseliyor. Geçtiğimiz yıl ABD’de yayımlanan bir rapor, yeni sifiliz enfeksiyonlarında yüzde 26'lık bir artışa dikkat çekerken sağlık yetkilileri yeni önlemler almaya başlamıştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden Leandro Mena, tıp konferansında yaptığı konuşmada, “ABD'de STD’yi (cinsel yolla bulaşan hastalıkları) önlemeyi yeniden inşa etmek, yenilemek ve genişletmek için çalışmamız gerekiyor” dedi.

Bel soğukluğu (gonore) ve frengi de dahil olmak üzere STD vakaları yıldan yıla artış gösteriyor. Geçen yıl frengi vakalarının oranı 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve toplam vaka sayısı 1948'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. HIV vakaları da geçen yıl yüzde 16 arttı.

FRENGİYE KARŞI EVDE TEST KİTİ

Ulusal STD Direktörleri Koalisyonu'nun yönetici direktörü David Harvey, durumu ‘kontrolden çıkmış’ olarak nitelendirdi. Mena ise, yetkililerin, insanların enfekte olduklarını öğrenmelerini ve başkalarına yayılmasını önlemek için adımlar atmasını kolaylaştıracak evde test kitleri geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı.

Frengi, genital yara şeklinde ortaya çıkan ancak tedavi edilmediği takdirde ciddi semptomlara ve ölüme yol açabilen bakteriyel bir hastalıktır. ABD'de yeni sifiliz enfeksiyonları, antibiyotiklerin yaygın olarak kullanılmaya başlandığı 1940'lardan başlayarak hızla düşmüştü. 1998 yılında ABD’de frengi enfeksiyonu 7 binden azdı ancak 2002’den itibaren hızla artmaya başladı ve 2020 yılına kadar enfeksiyonlar yaklaşık 41 bin 700'e ulaştı ve geçen yıl daha da artarak 52 binin üzerine kadar çıktı.

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