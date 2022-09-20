Türkiye Gazetesi

Semptomların değişkenliğinden bahseden Doktor Burcu Aydın Boyama, “Hastanın hiçbir şikayeti olmayacağı gibi aksine bazı kanama infertilite sorunları da ortaya çıkabilir. Miyomlar büyüme eğilimi gösterirse ya da hastanın kanama şikayeti artarak hayat kalitesini bozacak sürece girerse tehlike oluşturabilir” açıklamasında bulundu.

HAMİLELİKTE MİYOMLARA DİKKAT

Gebelikte miyom süreciyle ilgili konuşan Boyama, “Gebelikte miyom varlığının süreci de değişkenlik gösterebilir. Aynı boyutta kalabildiği gibi büyüme ya da küçülme eğilimi de olabilir. Miyomun yerine bağlı olarak düşük, erken doğum ve plasental problemler oluşabilir” şeklinde konuştu.

TEDAVİSİ DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Miyom tedavisine değinen Boyama, büyüklüğüne göre tedavinin değişkenlik gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

“Miyomların tedavisi büyüklüğüne, yerine ve hastanın yaşı ve şikayetine bağlı olarak medikal ya da cerrahi olabilir. Hormal preparatlar (doğum kontol hapı, gnrh analogları, ilaçlı spiral) medikal yöntemde kullanılmaktadır. Cerrahi yöntemde ise açık ya da kapalı şekilde miyomektomi ya da histerektomi yapılabilmektedir. Miyom tedavisinde halk arasında oldukça farklı kullanım alanları olan fitoterapi yani bitkisel tedavilerin kanıtlanmış etkisi yoktur.”

Şişkinlik sandı karnından 1,5 kilo miyom çıktı Kasık ağrısı ve karında şişkinlik şikayeti ile hastaneye başvuran 37 yaşındaki Gülnara Elmuradova, yaptırdığı tetkikler sonucunda karnında toplam 1,5 kiloya yakın 13 miyom bulunduğunu öğrendi. Gerçekleştirilen 2 saatlik zorlu bir ameliyatla hastanın tüm miyomları çıkarıldı.

Miyomların robotik cerrahi ile tedavisi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, robotik cerrahi ile miyom ameliyatının avantajlarını hakkında bilgiler verdi.