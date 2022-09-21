Türkiye Gazetesi

Esma Altın ANKARA

Bütün hastalıklarda olduğu gibi, erken teşhisin çok önemli olduğu Alzheimer’da hastanın aynı soruları defalarca sorabildiği ve kelime bulmada güçlük çektiği belirtilerek hastalarda en sık görülen ve dikkat çeken belirtinin ise kelime bulma güçlüğü olduğu vurgulandı. Hastalarda söyleyecekleri kelime yerine ‘şey’ sözcüğünü sık kullanma görüldüğü ifade edildi.

Medicana Sivas Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Yaşar Alpaslanşu bilgileri verdi: Alzheimer hastalığının tipik klinik özelliği yakın hafızaya ait bozukluklarla başlamasıdır. Uzun süreli hafıza korunmuşken kısa süreli bellekte bozulmalar dikkati çeker. Zamanla, hastalığın ileri evrelerinde uzak bellek de bozulur. Bu bağlamda hasta, aynı soruları defalarca sorabilir. Anlattığı bir konuyu defalarca daha önce hiç anlatmamış gibi anlatabilir. Özel eşyalarını koyduğu yerleri kaybeder, randevularını unutur, yemeği ocakta ya da anahtarı kapıda unutabilirler. Kısa süreli hafıza problemleri yanında lisan bozuklukları görülebilir. Hastalarda en sık görülen ve dikkat çeken ise kelime bulma güçlüğüdür. Söyleyecekleri kelime yerine ‘şey’ sözcüğünü sık kullanma görülür. Tutuk konuşma ve cümle uzunluğunun kısalması, evet-hayır şeklinde kısa kelimelerle cevap verme diğer dikkat çeken durumlardır. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde isimlendirme bozukluğu ve akıcı fakat anlamsız konuşma da olabilir. İlerleyici beceriksizlik, sakarlık şeklinde anlatılır.

TÜRKİYE'DE BİR MİLYON ALZHEIMER HASTASI VAR

Unutkanlığı ortaya çıkaran demans (bunama) hastalığının en sık görülen türü olan Alzheimer tehlikesi giderek büyüyor. Alzheimer dünyada her 15 kişiden birinde görülüyor. Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre her sene 50 milyon kişiye teşhis konuluyor. Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Nilgül Yardımcı “21 Eylül Dünya Alzheimer Günü” sebebiyle gazetemize yaptığı açıklamada “Genetik faktörler yüzde 5 oranında etkili. Hastalığın ortaya çıkmasındaki faktörler arasında düşük eğitim düzeyi önemli. Bilişsel olarak beynin ulaşması gereken bir doygunluk seviyesi var. Eğitim de bunun en önemli ayağını oluşturuyor. Beyin fonksiyonları eğitim düzeyi ile daha aktif çalışıyor. Bu da ilerleyen yaşlarda unutkanlık seviyesini en aza indirgeyen bir durum” dedi.

2 yaşında kahraman oldu: Alzheimer hastası kadının hayatını böyle kurtardı ABD’de henüz yeni yürümeye başlayan bir çocuk, dört gündür kayıp olan yaşlı kadının bulunmasına katkı sağladı. İki yaşındaki Ethan Moore, yalnızca bir kelimesiyle 82 yaşındaki kadının hayatını kurtardı.

Yaşı küçük derdi büyük: Alzheimer-Parkinson karışımı hastalığı var Fransa’da yaşayan 6 yaşındaki Leo Vauclare’ye daha iki yaşındayken infantil nöroaksonal distrofi (INAD) teşhisi kondu. Son derece nadir görülen bu hastalık, bir kişinin vücudunda eksik bir enzim veya demirde tehlikeli bir birikmeden kaynaklanıyor.