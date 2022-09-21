Türkiye Gazetesi

Birçok kaynak, pratik bir şekilde yemek hazırlamak için kullanılan ve yağ çekmeyen fritözlerin sağlıklı bir alternatif sunduğunu iddia ediyor. Ancak bu cihazlarla yemek pişirmenin yararları ve riskleri neler? Airfryer zararlı mı? Airfryer ile patates kızartması, köfte, balık, tavuk pişirmek ne kadar sağlıklı? İşte detaylar…

POPÜLARİTESİ ARTTI

Yağ çekmeyen airfryer cihazlarının popülaritesi son zamanlarda arttı. Airfryer üreticileri bu cihazların, yağda kızartılmış gıdaların olumsuz sağlık etkileri olmadan tadını çıkarmanın bir yolu olduğu konusunda birçok reklam yapıyor. Bu cihazda kızartılan yiyeceklerin derin yağda kızartılmış yiyeceklerden daha düşük yağ içeriğine sahip olacağı iddia ediliyor. Üreticiler, mini bir fırın gibi çalışan airfryer cihazlarının, fırın-ocak gibi cihazların yerini almak için değil, kızartılmış yiyecekleri daha sağlıklı pişirmek için iyi bir yol olduğunu savunuyor.

AIRFRYER’DA YİYECEKLER DAHA AZ YAĞ İLE HAZIRLANIYOR

Airfryer'lar cihazlarında, derin yağda kızartılmış tada çok yakın bir tat elde edilir. Buna karşın çok az yağ kullanılır. Bu miktar çoğu zaman yalnızca 1 yemek kaşığı ile sınırlıdır. Bu mini fırınlarda hazırlanan gıdalar, derin yağda kızartılanlara göre daha düşük kalorili ve daha az yağ içerir.

KİLO KAYBINA TEŞVİK EDEBİLİR

Bu cihazların kullanılması kilo kaybı konusunda diyet yapanlara fayda sağlayabilir. Kızartılmış gıdalar, yüksek obezite riski ile doğrudan bağlantılıdır. Çünkü derin yağda kızartılmış yiyecekler daha çok kaloriye sahiptir. Derin yağda kızartılmış yiyeceklerden airfryer’da hazırlanmış yiyeceklere geçmek ve sağlıksız yağların düzenli alımını azaltmak kilo kaybını teşvik edebilir.

AIRFRYER SAĞLIKLI MI?

Pratik bir şekilde yiyecek hazırlanması dolayısıyla ilgi görmeye başlayan Airfryer ne kadar popüler olsa da bazı tartışmaları beraberinde getirdi. ‘Yemek pişirirken yine de yağ konuluyor’ diyen de var, ‘Sağlık açısından zararlı, çok sayıda kanserojen madde içeriyor’ tezini savunan da.



Yağsız kızartma yöntemi için kullanılan airfryer cihazların normal fritözlere kıyasla daha sağlıklı olduğunu söylemek mümkün. Sıcak hava fritözünün normal fritöze kıyasla bir diğer avantajı ise daha düşük kalori sağlaması.

Öte yandan yağda kızartılmış yiyeceklerin neden olduğu en tehlikeli sonuçlardan biri de kanserdir. Yüksek ısıda yağda yemek kızartmak esnasında ‘akrilamid’ gibi tehlikeli bileşikler ortaya çıkabilir.

Airfryer avantajlı gibi göründe se görünse de bu cihaza tamamen sağlıklı demek henüz pek mümkün değil. Bunun için bir uzmana danışmak ve görüşünü almak uygun olacaktır.

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