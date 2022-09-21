Türkiye Gazetesi

Eski dönemlerde çok sık kullanılan, metal braketlerden hazırlanan diş telleri, görünüm itibariyle ve kullanım zorluğu nedenleriyle hastaların tedavi süreçlerini konforlu geçirememesine sebep oluyordu. Ortodonti Uzmanı Dt. Melike Tokmak Atapek, “Günümüzde hastalarımıza uyguladığımız şeffaf plaklar, çapraşık dişleri doğru konuma getirerek ağızda ideal bir dizilim sağlarken, tellerin dışarıdan görünme problemini de ortadan kaldırmış oluyor” dedi, işlem hakkında detaylı bilgi verdi.

SOSYAL HAYATI ETKİLEMİYOR ÇÜNKÜ GÖRÜNMEZE YAKIN

“Şeffaf plakların en büyük avantajlarından birinin görünmeze yakın şeffaflıkta olması” diyen Ortodonti Uzmanı Dt. Melike Tokmak, “Şeffaf plaklar, estetik görüntüyü bozmadığından ve hastalar tarafından çok kolay bir şekilde takılıp çıkarılabilen yumuşak malzemeden yapıldığından, kişilerin günlük ve iş hayatlarında herhangi bir sosyal zorluk oluşturmaz. Dışarıdan belli olmadığından bu plaklar yemek ve içmek esnasında rahatlıkla çıkarılabilir” şeklinde konuştu.

AVANTAJLARI NELER?

- Her yaşta hastaya uygulanabilen şeffaf plakların hastalar açısından birçok avantajı bulunmaktadır. Mesela özel günlerde, fotoğraf ve video çekimlerinde bu plaklar çıkarılabilir. Tedavinin planlanması sırasında ağız içi tarayıcılar aracılığıyla, tedavi sonucunu önden görme imkanı sunar.

-Yapılan araştırmalar braketlerle yapılan tedavilere nazaran daha az ağrı göründüğünü gösteriyor.

-Bu plakların tamamı bio malzemeden üretildiğinden dolayı ağız ve diş yapısına bozarak zarar vermez.

-Temizliği çok kolaydır.

-Diş eti sorunları oluşturmadığından hijyenik anlamda kullanışlıdır.

-Hastanın konuşmasını negatif yönde etkilemez.

-Klasik yöntemde olduğu gibi diş teli batması, braket kopması gibi acil durumlar yaşatmaz” yorumlarında bulundu.

DİJİTAL ORTAMDA HAZIRLANIYOR

Şeffaf plak tedavisinin planlama aşamasında ilk olarak hastanın ağız içi komple kontrol edilir. Eğer varsa, diş taşları temizlenir ve çürüklerin tedavisi gerçekleştirilir.

Şeffaf plak tedavisi, dijital ortamda hazırlanır. Tedavisi yapılacak olan kişinin ağız içi taraması cihazlar yardımıyla yapılarak, dişlerin görüntüleri sanal ortama taşınır ve dişler ideal konumlarına tek tek dijital ortamda aktarılır.

Dijital ortamda dişlere planlanan hareketler yaptırılarak atılacak adımlar belirlenir. Bu adımlara uygun olarak dişlere istenilen hareketleri yaptıracak şeffaf diş plağı, CAD-CAM isimli sistemlerde 3 boyutlu yazıcılarda oluşturulur.

Yapılan bu şeffaf plaklar, haftalık veya 2 haftalık zaman aralıklarıyla değiştirilerek kullanılır. Plakların yenisinin takılıp eskisinin çıkarılması hekim tarafından yapılmak zorunda değildir.

Kullanımı çok kolay ve pratik olduğu için, hasta bu takıp çıkarma işlemini kendisi de yapabilir. Bu tedavide diş çapraşıklığının hangi seviyede olduğu çok da önemli değildir. En zor vakalarda dahil şeffaf plaklar düzenli kullanımda düzelme sağlayabilir.

ÇOK SICAKTAN ZARAR GÖREBİLİR

Her tedavide olduğu gibi, ortodonti tedavisi de zaman ve sabır isteyen bir süreçtir. Şeffaf plakla başlanan ortodontik tedavide, hastanın günde minimum 20 saat kadar bu plakları takması şarttır.

Biz diş hekimleri, hastalara bu plakları sadece yemek esnasında ve çok sıcak içecekleri tükettikleri sırada çıkarmalarını, geri kalan zamanlarda düzenli kullanmalarını öneriyoruz. Bunun sebebi de thermoplastik maddeden üretilen plakların, sıcak değdiğinde deforme olma ihtimalinin bulunmasıdır.

Şeffaf plakları sık aralıklarla çıkarmak tedavi takviminin uzamasına sebep olabilir.

Bunun dışında şeffaf plaklar, sabah ve akşam saatlerinde ılık su ve diş fırçası yardımıyla sert hareket etmeden temizlenmelidir.

Şeffaf plak tedavisi bittikten sonra ise hastanın dişlerinin iç tarafına retainer olarak adlandırılan ve dışarıdan görünmeyen sabitleyici teller takılır. Bu tellerin amacı dişlerin herhangi bir oynama ve değişmeye maruz kalmasını engellemektir.

Diş teli problemlerine son! Dr. Aydan Coşkun Ateş, görünmez diş telleri ile sağlıklı dişlere kavuşulacağını söyledi.



Yetişkinler diş teli takar mı? Yetişkinlerin ortodontik tedavisinde önemli noktanın tedavi süresi olduğunu söyleyen Ortodonti Uzmanı Dr. Onul Üner, diş ve diş etlerinin genel durumu iyi olduğu sürece her yaşta ortodontik tedavinin mümkün olduğunu söylüyor.