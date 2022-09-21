Türkiye Gazetesi

Stresin vücudumuza verdiği zarar günümüzde net olarak biliniyor. Günlük hayatın içerisinde sürekli şikayet etmek, olumsuzluklara odaklanmak hatta başkasının şikayetlerini dinlemek dahi vücudu stresle yüklüyor. Bu durum beyinde nöron kaybına kadar giden süreci tetikliyor.

Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre; sürekli şikayet eden kişilerde, hafıza ve problem çözmeden sorumlu olan hipokampusun boyutu küçülüyor. Sık şikayet etmek olumsuz düşünme olasılığını da artırıyor ve bu durum bir kısır döngüye giriyor.

ŞİKAYETLERİ DİNLEYENLERİN DE SAĞLIĞI BOZULUYOR

Bir arkadaşınızın, dostunuzun veya sevdiğinizin şikayetlerini 30 dakikadan fazla dinlemek de beyin için zararlı bir aktivite.

Uzmanlara göre; şikayet etmek halinde vücut gereksiz bir stres reaksiyonu başlatıyor ve bu durumda, kortizol, şeker, tansiyon gibi değerler yükseliyor.

BEYİN ZARAR GÖRÜYOR

Stres oranı arttıkça beyin daha fazla zarar görmeye başlıyor. Beyinde iltihabi reaksiyonlar artarken, hücrelerin ömürlerine zarar veren bir ortam oluşuyor. Böylelikle beyinde nöron kaybı meydana geliyor.

Uzmanlar; negatif düşüncelerin tespit edilip bununla başa çıkmanın ve negatif duygulardan uzaklaşıp olumlu duyguları hissetmenin en önemli çözüm olduğunu belirtiyor.

Sürekli şikayet eden ve karamsar hisseden kişilere, profesyonel destek almaları öneriliyor.

STRESİN İLGİNÇ ETKİLERİ

Vücutta kontrol edilemeyen düzeyde olan stres, beklenmedik ağrılar, spazmlar ve hatta ölüme kadar giden süreçleri yaşatabilir.

Stres kaslar ve eklemlerde kendisini ağrı, güçsüzlük ve acıyla gösterebilir. Kalp ve akciğerlerin çalışma temposu bozulabilir. Kalp hastalıkları, felç, yüksek tansiyon gibi hastalıklarda stres önemli bir etkendir.

Aşırı terleme, saç dökülmesi, cilt hastalıkları, bağırsak bozukluklarında da stres kendisini sinsi bir şekilde göstermektedir.

Baskı altındayken yorgun hissetmek, ruh halindeki hızlı değişimler ve ani öfkelenmeler aşırı stres altında kişilerin vereceği tepkilerdendir.