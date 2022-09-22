Türkiye Gazetesi

DSÖ, bulaşıcı olmayan kanser ve diyabet gibi hastalıkların, bulaşıcı hastalıklara kıyasla daha ölümcül hale geldiğini duyurdu. Son yayımlanan raporda, bulaşıcı olmayan kalp ve akciğer hastalıklarıyla kanser ve diyabet gibi hastalıklar nedeniyle meydana gelen ölümler incelendi.

YILDA 41 MİLYON KİŞİ CANINDAN OLDU

Rapora göre, kanser, diyabet ve kronik solunum hastalıkları yılda 41 milyon kişinin ölümüne sebep oldu. Ayrıca 2019'da bulaşıcı olmayan hastalıklar nedeniyle 70 yaş altı 17 milyon kişi zamansız hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 86'sı düşük veya orta gelirli ülkelerde görüldü.

ÖNLEMLER ALINMAZSA YÜZYILIN EN BÜYÜK TEHLİKESİ OLACAK

Bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklı can kayıplarının, bulaşıcı hastalıklara oranla daha yüksek olduğu gözlemlendi. Raporda ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bulaşıcı olmayan hastalıkların oluşturduğu tehditlerin gerçek boyutu, bu raporla bir kez daha anlaşılmıştır." ifadesini kullandı. Ghebreyesus, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için tüm dünyada uygulanabilen masrafsız yöntemlerin bulunduğuna dikkati çekerek, önlemler alınmazsa bu tür hastalıkların yüzyılın en büyük tehlikesi haline gelebileceği uyarısında bulundu.

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