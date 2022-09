Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Yaklaşık 3 yıldır böbrek hastalığı ile mücadele eden eşine böbreğini bağışlamak isteyen 43 yaşındaki Adem Kuğu hayatının şokunu yaşadı. Transplantasyon öncesinde yapılan incelemelerde bin kişiden birinde görülen “At nalı” böbreği olduğunu öğrenen Kuğu, bağış yapması riskli olduğu hâlde eşine böbreğini vermekten vazgeçmedi. Yapılan iki operasyonla hem Adem Kuğu hem de eşi Zakire Kuğu sağlığına kavuştu.

EŞİ BÖBREĞİNİ VERMEYE GÖNÜLLÜ OLDU

İstanbul Ümraniye’de yaşayan Zakire ve Adem Kuğu 25 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyordu. Ancak son yıllarda Zakire Kuğu sık sık yüksek ateş ve karın ağrısı şikâyeti yaşıyordu. Gittikleri doktorlar bir böbreğinin büyük olduğunu ancak bunun sıkıntı çıkarmayacağını ilaç tedavisi ile hayatına devam edebileceğini söyledi. Bir süre tedavisine bu şekilde devam eden Zakire Kuğu’nun sonunda böbrekleri iflas etti ve 11 ay önce diyalize girmeye başladı. Sürekli olarak kilo kaybediyordu. Eşinin karşısında günden güne erimesine dayanamayan Adem Kuğu, Zakire Hanım’ı diyalizden kurtarmak için böbreğini vermeye gönüllü oldu.

'AT NALI BÖBREK' ŞAŞKINLIĞI YAŞADILAR

Çift, nakil için Okan Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan’a ulaştı. Nakil öncesi uygunluk testleri yapılırken ortaya çıkan gerçek, hem Kuğu çiftini hem de doktorları hayrete düşürdü. Adem Bey’in böbrekleri “At nalı böbrek” olarak tarif edilen bir doğumsal gelişim bozukluğuna sahipti. Yani böbrekleri birbirine yapışıktı. Önce bu yapışıklığın ayrılması sonra nakil yapılması gerekiyordu. Yani operasyonda risk Adem Bey için iki katına çıkıyordu. Bu durum Adem Bey’in gözünü korkutmadı. Sonuçta belki de yüz binde bir yapılan bir operasyon için masaya yatacaktı. Ancak Adem Bey vazgeçmedi. Eşiyle eski mutlu günlerine yeniden kavuşabilmek için riski aldı ve operasyon gerçekleştirildi.



Gerçekleştirilen iki operasyon sonrası hem Adem Kuğu hem de eşi Zakire Kuğu sağlığına kavuştu.

HASTALAR DURUMU BİLMEDEN YAŞIYOR

“At nalı böbrek” durumunun toplumda nadir görüldüğünü ve kişilerin çoğunun durumlarını bilmeden hayatlarını sürdürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Alp Gürkan “At nalı böbrek insanlardaki iki böbreğin genellikle alt kısımlarının yapışık olduğu durumlara denir. Bu yapışıklıklar bazen ileri derecede olabildiği gibi sadece alt kutupta ince bir bant şeklinde olabilir. Bizim vericimizde ise her 2 böbreğin damarları ayrı ayrıydı. 600-1.000 doğumda bir görülen bu anomaliye bazen başka hastalıklar da eşlik edebilir. At nalı böbreği tipine bağlı olmak üzere bazı problemler doğurabilir ama tesadüfen ortaya çıkmadıysa insanlar hayatları boyunca bilemeyebilirler. Bizim vericimiz de böbrek nakli için incelendiğinde bu durumun farkına varıldı. Böbreklerin ayrılması özellikle bu ameliyatın kapalı yöntemle (laparoskopik) yapılması deneyim gerektirir. Şimdi her ikisi de sağlıklı” dedi.

AT NALI BÖBREK NEDİR?

Gebeliğin 4-6. haftaları arasındaki gelişim devresinde ortaya çıkar. Böbrekler alt veya üst kısımlarından birleşiktir ve görünüm at nalına benzer. Bu şekildeki böbrekler yapışık ikizlerdeki gibi birleşmiş bir şekilde ve karın kısmının ortasında bulunur. Erkeklerde 2 kat daha sıktır. Genellikle belirtisiz olup tanısı tesadüfen yapılan radyolojik görüntülemelerle konulur. Ek sorunu olmayan at nalı böbrekli hastalar belirli aralıklarla takip edilir. Hastaların yüzde 30’una iskelet, kardiovasküler veya sinir sistemi anomalileri eşlik eder. Yine hastaların yüzde 30’unda idrarla ilgili problemler, yüzde 20-80’inde ise böbrek taşı saptanır.

