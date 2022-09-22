Türkiye Gazetesi

Kurdeşene yakalanan hasta sayısı giderek artarken, kurdeşen belirtileri, kurdeşen tedavisi, kurdeşenden nasıl kurtulurum, en iyi kurdeşen ilacı gibi konular sıklıkla araştırılanlar arasında girdi. Kurdeşenin her zaman alerjik bir reaksiyon olmadığını söyleyen Deri ve Zührevi Hastalıkları Prof. Dr. Özlem Dicle hastalıkla ilgili merak edilenleri anlattı.

KURDEŞEN NEDEN MEYDANA GELİR?

Kurdeşenin pek çok nedeni vardır. Tüketilen gıdalar, böcek sokmaları, kullanılan ilaçlar, aşılar, enfeksiyonlar, çeşitli iç hastalıkları, sıcak, soğuk, güneş, basınç gibi fiziksel uyaranlar ve hatta stresle ile hastalık tetiklenebilir. Covid-19 pandemisinde de hem enfeksiyona hem de aşılara bağlı kurdeşen vakaları görülmüştür. Akut kurdeşen ve kronik kurdeşen diye iki çeşidi olan kurdeşen her yaşta ve her cinste görülebilir. Toplumda hayatı boyunca bir kez kurdeşen atağı geçirenler yaklaşık % 20 civarındadır.

KURDEŞEN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tedavide, eğer belirlenebildiyse sorumlu olan ilaçlar ve gıdalar gibi tetikleyicilerden kaçınmak gereklidir. Antihistaminikler adını verdiğimiz ilaçların kullanılması temel tedavi yöntemidir.

AKUT ÜRTİKER VE KRONİK ÜRTİKERİN FARKI NEDİR?

Akut ve kronik ürtiker arasında klinik bulgular açısından fark yoktur. Ürtiker gün içerisinde dakikalar ve saatler içinde geriler ancak reaksiyonun şiddetine göre yerlerine yenileri çıkmaya devam edebilir. Yakınmalar haftalar hatta aylarca sürebilir. Eğer ürtiker atakları 6 haftadan uzun bir süredir devam ediyor ise kronik ürtiker gelişmiş demektir. Bu durumda altta yatan enfeksiyonlar, alerjik durumlar veya bazı hastalıkların olup olmadığının ayrıntılı olarak araştırılması gereklidir.

BİR YILDAN FAZLA SÜREBİLİR

Özellikle bağırsak parazitleri, sinüzit, diş çürükleri gibi kronik hastalıklar, tiroid bezi hastalıkları kronik ürtikere yol açabilir. Kronik ürtiker ortalama 1 yıl veya daha uzun sürebilir. Bu hastaların yaklaşık %25’inde gerekli tetkikler yapıldıktan sonra altta yatan sebep bulunarak tedavisi yapılır. Neden bulunamayan olgularda otoimmün reaksiyona (kişinin antikorlarının kendi hücrelerine reaksiyon göstermesi) bağlı olarak ürtiker geliştiği düşünülmektedir. Bu hastalarda anti histaminiklerden yanıt alınmazsa farklı tedavi yollarına başvurulur.

Ciltteki bu belirtilere dikkat: Covid-19 kurdeşene yol açabilir 2019’un aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs, cilt hastalıklarını da tetikledi. Uzm. Dr. Ayşegül Alpay, Covid-19’un kurdeşene yol açabileceğinin altını çizdi.

Serinlemek isterken kurdeşen dökmeyin Alerji uzmanı Prof. Dr. Yonca Tabak, sıcak havalarda en kolay ve ulaşılabilir olan suyun, bazı kişilerin kurdeşen dökmesine yol açabildiğini belirtti.