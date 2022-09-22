Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin saygın eğitim kurumlarından Durham Üniversitesinde bir grup araştırmacı, anne karnındaki bebeklerin farklı sebzeleri tattıklarında yüz ifadelerinin nasıl değiştiğini karşılaştırdı. Araştırmacılar, deneyi 100 hamile kadınla yaptı. Anne adayları 400 mg havuç ya da karalahana tozu içeren kapsülleri yuttu ve bilim insanları bebeklerin nasıl tepki verdiğini ultrason ile görüntüledi.

HAVUCU SEVDİLER AMA LAHANAYI SEVMEDİLER

Çalışma sonucunda, henüz doğmamış bebeklerin, havuç verildiğinde güldüğü ancak lahana tattıklarında ise iki kat daha fazla ihtimalle ağladıkları görüldü. Çalışma Psychological Science isimli hakemli bilimsel dergide yayımlandı.

Bilim insanlarına göre beslenme tercihleri anne karnındaki süreçle ilişkili. Bu nedenle çalışmanın lideri Dr. Beyza Üstün, annelerin doğru beslenmesinin sonucunda çocukların daha az yemek seçebileceğini ileri sürdü. Daha önceki çalışmalarda da bilim insanları insanların beslenme tercihinin anne karnındaki süreçle ilişkili olduğunu bulmuştu. Ancak bu çalışma, ultrason görüntüleriyle birlikte önceki çalışmaları doğrulayan ilk deney oldu.

Çalışmanın yazarları, annelerin hamilelikte lahana gibi sebzeleri tüketmesinin sonucunda bebeklerin de bu sebzelere maruz kalıp alışacağını ve ileride daha az yemek seçeceklerini düşünüyor.

Ultrason tarih olacak! Akıllı telefondan hamilelik takibi Anne adayları karınlarına yapıştırdıkları pul büyüklüğündeki etiketle bebeklerinin durumunu anbean takip edecek.

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