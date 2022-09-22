Türkiye Gazetesi

İnsan bedeni içinde bulunduğumuz sonbahar dönemindeki fiziksel ve psikolojik değişikliklere hemen adapte olamayabiliyor. Bu geçiş sürecinde kişilerin yaş, cinsiyet ve sağlık koşullarına uygun olarak yeterli ve dengeli beslenmesi, fiziksel ve mental performans açısından önem taşıyor. Peki, başka ne yapmak lazım? Bu sorunun cevabını arayanlara işte sonbahar yorgunluğunu azaltacak beslenme önerileri…

HALSİZLİK SİZİ BİTİRMESİN

Güneşin daha az görülmeye başlandığı sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte toplumun önemli bir çoğunluğunda yorgunluk belirtileri görülmektedir. Bu yorgun hissetme ve isteksizlik durumu kışın sonuna kadar uzayabilir. Hatta bu durum depresyon belirtileriyle karıştırılabilir. Bu nedenle sonbahar aylarına geçişte tüm bireylerin kendine yönelik beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri yapması, ilkbahara kadar olan sürecin daha rahat geçirilmesini sağlayabilmektedir.

Sonbahar yorgunluğu belirtileri şu şekildedir;

-Aşırı uyku

-İştah değişiklikleri, özellikle yüksek karbonhidratlı yiyeceklere yönelim

-Kilo almak

-Yorgunluk veya enerji düşüklüğü

BESLENME VE YAŞAM TARZINIZDA BUNLARA DİKKAT

Sonbahar geçişinde beslenme ve yaşam tarzı önerilerine dikkat ederek bu süreci daha konforlu geçirmek mümkün olabilir.

Bol sıvı almaya çalışın: Özellikle su, mineralli su, bitki çayı, taze sıkılmış meyve suyu sıvı ve elektrolik dengesi açısından çok önemlidir. Bol su içmek vücutta oluşan ödemi azaltıp, yorgunluk hissini düşürecektir.

Beslenmenizde yağlı tohumlara yer verin: Fındık, badem, ceviz, kabak çekirdeği gibi çiğ tohumlar enerji verdiği gibi çok iyi birer magnezyum, kalsiyum, E vitamini, çinko kaynağı olduğu için kan şekerini dengeler, bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

Haftada 2 gün deniz balığı tüketmeye çalışın: Balık Omega-3 ve iyot içeriği ile kalp- damar sağlığına iyi gelmesinin yanı sıra depresyon tedavisinde de önemli yer tutmaktadır.

Haftada 2 gün karanfilli su için: 1 litre ılık suyun içine 1 tatlı kaşığı karanfil koyup içmek, vücuttaki toksinlerin atılmasına destek olur ve kronik yorgunluğa iyi gelir. Ayrıca karanfil tatlı isteğini azaltarak kilo yönetiminize destek olabilir.

Günde 4-5 porsiyon taze meyve ve sebze tüketmeye özen gösterin: Günlük beslenmede 1 günde 2 porsiyon meyve, 3 porsiyon sebze olmasına özen gösterilmedir. Özellikle yaban mersini, kivi gibi C vitamini yüksek meyvelere yer verilmelidir. Sülfürden zengin sebzeler olarak brokoli, karnabahar, soğan, sarımsağa beslenmede yer verilmesi çok önemlidir.

Biyolojik ritminize dikkat edin: Yeterli ve kaliteli uyku yaşam kalitesinin artması için en önemli etkenlerden biridir. Güne daha enerjik ve daha mutlu başlamak, gün içinde olabilecek duygusal yeme ataklarını ve depresyon riskini azaltacaktır.

Haftada 150 dk yürüyüş yapın: Dünya Sağlık Örgütü DSÖ haftada 150 dakika yürüyüş yapmanın kronik hastalık ve depresyon riskini azalttığını belirtmektedir.

Beslenmede baharatların gücünü unutmayın: Günlük beslenme rutininde sumak, zerdeçal ve tarçına mutlaka yer verin.

Bağırsaklarınızın düzenli çalışmasını önemseyin: Dengesiz bağırsak florası beden sağlığı için çok yorucudur. Sürekli kabızlık yaşıyorsanız mutlaka doktor ve diyetisyen desteği alarak bu durumu çözmeye çalışmalısınız.

Doğal ürünler tüketin: İşlenmiş, tütsülenmiş ve içinde Mono sodyumglutamat bulunan paket ürünlerden uzak durmaya çalışın.

Her 10 kişiden 3’ünde görülüyor: Çabuk yoruluyor ve sık sık halsizlik yaşıyorsanız dikkat Vücutta hayati görevleri olan tiroid, metabolizma için büyük bir öneme sahip. Tiroidin az ya da çok çalışması ise çeşitli hastalıkları beraberinde getirebilir. Her 10 kişiden 3’ünün hastalığından habersiz olduğunu belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, düzenli taramanın önemine dikkat çekti.

Baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısıyla ortaya çıkıyor… Dikkat, griple karıştırılıyor İçinde bulunduğumuz yaz aylarında klima kullanımı artıyor. Ancak bilinçsiz klima kullanımı birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol; yaygın kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, huzursuzluk gibi belirtilerle kendini gösteren klima hastalığı diğer adıyla lejyoner hastalığına karşı uyarıda bulundu.