Türkiye Gazetesi

Londra’da Kanser Araştırmaları Enstitüsü’nde başlangıç safhasındaki deneylerde kanser hastalarına herpes (uçuk) simpleks virüsünün zayıflatılmış şekli enjekte edildi.

Doğrudan tümörlere enjekte edilen virüs, çifte etki gösterdi: Bir yandan kanserli hücrelere saldırarak onları ortadan kaldırdı, diğer yandan da bağışıklık sistemini kuvvetlendirdi. RP2 virüsü, cilt, yemek borusu, baş ve boyun tümörlerinden muzdarip, tedavi ümidi bulunmayan 39 kanser hastası üzerinde test edildi.

HASTALARDA KANSERİN İLERLEMESİ DURDU

RP2 ile tedavi edilen 9 hastadan 3’ünde tümörler tamamen ortadan kalktı ya da küçüldü. Bunlardan Batı Londra’daki bir hasta 15 ay sonra tamamen iyileşerek inşaattaki amelelik işine geri döndü. RP2 ile birlikte bağışıklık tedavisi de gören 30 hastadan 7’sinde de kanserin ilerlemesi durdu ya da geriledi.

“İLK BULGULAR UMUT VERİCİ”

Kanser Araştırmaları Enstitüsü yöneticisi Profesör Kristian Helin, “Virüsler insanoğlunun en eski düşmanlarından birileridir. Bunu pandemi sırasında yakından gördük. Ancak yeni araştırmamız, kanser hücrelerini enfekte etmek ve öldürmek için virüslerin bazı özelliklerinden yararlanabileceğimizi gösteriyor. Bu küçük bir çalışma ama ilk bulgular umut verici. Umarım araştırma genişledikçe hastaların fayda sağlamaya devam ettiğini görürüz” dedi.

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