Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Son yıllarda vegan beslenmek giderek popülerleşmeye başladı. Vejetaryenlerin aksine süt de dâhil olmak üzere hiçbir hayvansal gıdanın tüketilmediği vegan beslenmenin cilde pek çok faydası bulunuyor. Ağırlıklı olarak sebze ve meyve tüketen veganların vücuduna yüksek miktarda cildin daha parlak ve sağlıklı gözükmesini sağlayan doğal antioksidan giriyor. Ayrıca yapılan araştırmalar vegan beslenenlerin cildindeki akne ve sivilcelerde de belirgin bir azalma gözlemlendiğini ortaya koyuyor.

Kozmetikte vegan dönemi Kozmetik ürünler hayatımızın vazgeçilmezi hâline geldi. Kendinizi daha iyi hissetmek isterken hayvanlar üzerinde test yapılmayan vegan ürünler ilk tercihiniz olabilir.

ABD'de çocuğu yetersiz beslenmeden ölen vegan anneye müebbet hapis ABD’de 2019 yılında oğluna sadece meyve, sebze ve anne sütü ile besleyerek ölmesine neden olan kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.