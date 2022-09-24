Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

İlk olarak işe cam kavanozlarınızı kapaklarıyla birlikte yaklaşık 20 dakika kaynatmakla başlamalısınız. Kavanoz kapaklarınızın yeni olması da muhtemel pas risklerine karşı büyük önem taşıyor. Kullanacağınız sebze ve meyvelerin küflenmemiş, taze olması ise konserve yapımının elbetteki ilk kuralıdır. Kavanoz kapağının bombeleşmemesi, sızıntı yapmaması, kendine has koku ve renkte olmasına da dikkat etmeniz gerek. Nemden uzak, serin bir yerde saklamalı, belirli aralıklarla da bozulan var mı diye kontrol etmelisiniz. Tüketirken de dikkat şart! Ürünü açtıktan sonra aynı gün ya da ertesi gün tüketmeye özen göstermelisiniz.

Üreticilerden "Domates kışın 50 TL olacak" sözlerine tepki! “Hem içeriye hem dışarıya yetecek ürünümüz var” Antalyalı çiftçiler bu sene örtü altında domatese geçen yıla oranla yüzde 30 daha fazla rağbet gösterdi. Üreticiler "Domates kışın 50 TL olacak" sözlerine tepki gösterdi. Çiftçiler "Bu açıklamaları kimler yapıyor onları da bilmiyoruz. Biz de seracılık yapıyoruz. Burada böyle bir açıklama yapılmadı. Bu şekilde toplumu galeyana getirici açıklamalardan uzak durulması gerekir” dedi.

Fiyat farkını gören isyan ediyor: Domates tarlada 2 buçuk, markette 13 lira Elazığ’da domates hasadı devam ediyor. Çiftçi komisyonculardan şikayetçi. Tarladan 2 buçuk liraya çıkan domates marketlerde 13 liradan vatandaşlara satılıyor. Fiyatların yüksek olmasından şikayetçi olan vatandaşlar, Ticaret Bakanlığının denetimlerini sıklaştırmasını istedi.