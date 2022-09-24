Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Dünyada en çok tüketilen besin maddelerini sıralarsak, en başa şekeri yazmamız gerekiyor. Özellikle hazır yiyecekler, gazlı içecekler, paketli ürünler ve “gizli şeker kaynakları”, günlük şeker tüketimimizi aşırı oranda artırıyor. Şeker, her ne kadar her türlü hastalığın ve şişmanlığın en önemli sebebi olarak gösterilse de metabolizmanın olmazsa olmaz ihtiyaçlarından. Çünkü harika bir ‘anlık’ enerji kaynağı. Vücuda alındığı anda, çok kısa bir süre içinde glikoza dönüşüyor ve glikoz vücut hücreleri tarafından enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Şeker aynı zamanda beynimizin de en sevdiği yakıt…

TATLI TATLI HASTALANIYORUZ

Ancak tüm dünyada özellikle son yıllarda aşırı şeker tüketiminin zemin oluşturduğu sağlık sorunları da her geçen gün artıyor. Aşırı şeker tüketimi insan sağlığını olumsuz etkilediği, obeziteden hipertansiyona, kalp-damar hastalıklarından kronik böbrek yetmezliği ve depresyona kadar birçok hastalığı tetikliyor. Bu gerçekten yola çıkan Türk Böbrek Vakfı, bilinçli şeker tüketimini topluma anlatabilmek için 19 - 25 Eylül tarihlerini “Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası” olarak ilan etti.

NE KADAR ŞEKERE İHTİYAÇ VAR?

Amerikan Kalp Derneğinin yayınladığı rakamlara göre günlük olarak alınması tavsiye edilen şeker miktarı erkekler için 35 gram (150 kalori), kadınlar içinse 20 gram (100 kalori). Çocuklarda ise bu oran 19 gramdır. 1 adet küp şekerin ağırlığı 2,08 gram.

GÜNDE KAÇ GRAM ŞEKERDEN FAZLASI ZARARLI?

Dünya Sağlık Örgütü günde 50 gramdan fazla basit şeker tüketilmemesini tavsiye etti. Bu da yaklaşık olarak 12 çay kaşığı şekere tekabül ediyor.

Ayçiçeği yağı ve şekerde indirimi duyan markete koştu Sıvı yağ ve şekerin piyasaya göre oldukça uygun satıldığı kooperatif marketi önünde uzun kuyruklar oluştu.

Sessiz ilerliyor, çoğu zaman fark edilmiyor… Şekerin neden olduğu 9 hastalığa dikkat! Fazla tüketilen şeker başta obezite olmak üzere; kalp hastalıkları, Tip2 diyabet, hipertansiyon, depresyon ve uyku bozuklukları gibi birçok rahatsızlığa neden olabiliyor. Uzmanlar hayati riske de yol açan hastalıklardan korunmak için doğal olmayan şekerlerden ve ilave şeker içeren besinlerden uzak durulmasını gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. Peki, şekerin neden olduğu hastalıklar neler ve bu hastalıklardan korunmak için neler yapmak gerekiyor? İşte detaylar…