Türkiye Gazetesi

Araştırma sonuçları beklenen daha faydalı çıktı. Değerlendirmeye göre; buz banyosu adiponektin adı verilen bir hormonu artırıyor. Adiponektin; kasların, yağın ve karaciğerin insüline daha az yanıt verdiği bir durum olan insülin direncini önlemede önemli bir rol oynuyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Norveç Arktik Üniversitesi profesörü ve projenin baş araştırmacısı Dr. James Mercer, düzenli olarak soğuk suya maruz kalmanın birçok yararlı etkisi olduğunu söyledi.

Mercer, bu faydaları şu şekilde sıraladı:

-Bağışıklık sistemini güçlendirmek

-Kan dolaşımının iyileştirilmesi

-Kalori yakma

-Stresi azaltmak

-Depresyonu gidermek

-Kardiyovasküler sağlığın iyileştirilmesi

-Ağrı ve iltihabı azaltmak

Mercer; “Özellikle bağışıklık sistemi, insülin direnci ve ruh sağlığı” açısından sonuçların olumlu yanıt verdiğini söylüyor.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Soğuk suya kalma fikrini ilginç buluyorsanız, Dr. Mercer’ın bazı tavsiyeleri bulunuyor. Öncelikle olumsuz etkilerin farkında olmak ve egzersizlere düzenli başlamak gerekiyor.

Soğuk suya maruz kalmanın birçok insan için kolay olmadığını dile getiren uzmanlar, buz banyosu yapmadan önce soğuk duş denemesinin faydalı olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre; bir hafta boyunca, günlük duşunuz sırasında 15 saniye boyunca soğuk suya maruz kalarak egzersiz yapmak ve bunu dört hafta boyunca artan sürelerle tekrarlamak, soğuk su alışkanlığını kazanmayı sağlayacak.

Soğuk suya maruz kalan insanların daha iyi bir ruh halinde ve enerjiye sahip olduğunu belirten araştırmacılar, bazı kişilerin de bu durumdan hoşlanmayacağının altını çiziyor.

Özellikle kalp hastalığı olan veya daha önce kalp krizi geçirmiş riskli hastaların buz banyosu yapmadan önce mutlaka bir sağlık uzmanıyla görüşmesi gerekiyor. Doktorunuzdan onay aldıktan sonra böyle bir deneme yapabilirsiniz.

Kaynak: Healthline