Türkiye Gazetesi

Siyah sarımsak, beyaz sarımsağın belirli nem ve ısıda kurutulmasıyla elde edilen bir gıda. Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Başak İnsel, “Siyah sarımsak diğerine göre 2 kat fazla antioksidan içerir. Aynı zamanda daha çok antiseptik, antifungal, antiviral, antioksidan ve antibakteriyel bileşenler içerir. Bu sayede bakteri ve virüs kaynaklı enfeksiyonlara karşı daha etkilidir” dedi, siyah sarımsağın faydalarını anlattı.

BEYAZ SARIMSAKTAN DAHA BESLEYİCİ

Taze sarımsağı, özellikle de güçlü kokusu ve tadıyla muhtemelen iyi tanıyorsunuzdur. Siyah sarımsağı hiç duydunuz mu? Siyah sarımsak, Maillard reaksiyonu adı verilen bir süreçte yaklaşık yüzde 70'lik düşük ısı ve nem kullanımıyla zamanla değişen taze çiğ sarımsaktır. Bu işlem sırasında belirgin bir şekilde siyah renge dönüşür. Sarımsağın dokusu ve aroması da değişir. Normal çiğ sarımsaktan daha yumuşak, çiğnenebilir ve tatlıdır. Beyaz sarımsaktan daha besleyici ve birçok konuda sağlığımıza fayda sağlayan besin, sağlıklı beslenme listelerinde de kendine yer buluyor.

KRONİK HASTALIKLARDAN VE VİRÜSTEN KORUYOR

İnsanların sağlıklı beslenme alışkanlığında farklı tatlara yer vermek istediğini belirten Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Başak İnsel Aydın, siyah sarımsak ve satın alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında şöyle konuştu:

- Siyah sarımsak beyaz sarımsağa oranla 2 kat daha fazla antioksidan içeriyor ve bu bizim listelerimizde önem verdiğimiz bir detay olarak yer alıyor. Bu sayede vücuttaki serbest radikaller azalıyor; süperoksit dismutaz, katalaz gibi antioksidan enzimlerin etkinliğini arttırıyor. Kısaca bu azalış ve artışlar vücut dengesini koruyarak başta kronik hastalıklara ve virüslere karşı antioksidanlarla direnç gösterimini sağlıyor.

-Ayrıca siyah sarımsak tat olarak farklı bir aromaya sahip bu yüzden her türlü yiyecek ve içecek ile beraber kullanılabiliyor. Günlük hazırladığımız yemeklerin içerisine lezzet katıyor.

- Sağlığın içten desteklenmesi gerektiğine inanıyorum ve bu doğrultuda gönül rahatlığı ile önerebiliyorum. Tüm bunların yanı sıra her besin tüketiminde dikkat etmemiz gerektiği gibi siyah sarımsağı da tüketirken dikkat edilmesi gereken durumlar var. Örneğin; saklama koşulları, fermantasyon süreleri, ne koşullarda üretildiği gibi durumlar da göz önünde olmalı.

- Fermantasyon süreleri siyah sarımsağın kalitesini de belirliyor. Bizim önerimiz en az 60 günde fermente edilmiş olanların tercih edilmesidir.

FAZLA KİLOLARA SARIMSAK ETKİSİ

Siyah sarımsağın diyete dahil edilmesinin önemine değinen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vücudu fazla kilodan arındırmaya yarayacak birçok özelliğe sahip. İçerdiği folik asit sayesinde metabolizma hızını arttırmaya yardımcı oluyor. Aslında bu sayede listelerimizin favorisi. Yağ oranının düşük olmasının yanı sıra yağ yakıcı özelliğe de sahiptir. Bir diğer konu ise ‘şişkinlik’. Danışanlarımız tarafından en çok duyduğum şikayetlerin başında geliyor bu durum. Siyah sarımsak idrar söktürücü özelliği ile vücutta fazla sıvının birikmesini engelliyor ve vücudu rahatlatıyor. Sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmek isteyen herkes bu besini rahatlıkla tüketebilir.”

Herkes faydalı sanıyor… Sarımsağı hap gibi yutmanın etkisi bambaşkaymış Sarımsak, faydalarıyla bizleri her geçen gün şaşırtan yiyeceklerden biri... Kokusundan hoşlanmayan ancak bu faydalarından yararlanmak isteyen birçok kişi sarımsak yutmayı tercih ediyor. Peki, sarımsak yutmak yararlı mı? Sarımsak yutmak öksürüğe iyi gelir mi? Her gece hap gibi sarımsak yutmanın faydası ne? Uzmanından bilinmeyenleri öğrendik.

Doğal tedavi: Soğan ve sarımsak bağışıklığı güçlendiriyor Bağışıklığı güçlendirmede sofraların vazgeçilmezi soğan ve sarımsağın önemini vurgulayan Prof. Dr. Aydan Ercan, bu iki sebzenin sağlık deposu olduğunu söyledi.