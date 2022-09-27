Türkiye Gazetesi

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Prof. Dr. Öner, “Özellikle tiroit bezi ile yumurtalık dokusu birbirlerine çok benzer ve tiroit bezini yabancı cisim olarak gören ve tiroit bezine saldıran vücuttaki hücreler guatra sebep olurken eş zamanlı olarak yumurtalık dokusuna da saldırıp yumurta rezervini ciddi anlamda azaltabilir. Bu sebep guatr bilinen en sık menopoz nedenlerindendir. Cildiniz kuruyorsa, sürekli yorgun ve uykusuz hissediyorsanız, saçlarınız dökülüyor, sık sık kabızlık sorunu çekiyorsanız mutlaka TSH hormonunuza baktırın. Eğer guatr çıkarsa yumurta rezerv hormonu olan AMH testi de yaptırın” diyerek uyarıyor.

Türk doktor menopozu bitirecek Yale Üniversitesindeki kendine ait laboratuvarında yumurtalık doku nakli ile ilgili çalışmalar yapan Prof. Dr. Kutluk Oktay, sağlıklı kadınlardan alınan yumurtalık dokusunun, menopoz sonrasında nakledilmesi ile kadınların istediği yaşta anne olmasını sağlayacak.

Erken menopozda annelik mümkün Japon Bilim insanlarının bulduğu “In Vitro Aktivasyon tekniği” sayesinde erken menopoza girmiş kadınların da annelik ihtimali güçlendi. Yumurta rezervi çok azalan kadınlar bile çocuk sahibi olabiliyor.