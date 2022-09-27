Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

ELTİK ŞEHİR HASTANESİ AÇILIYOR

Etlik Şehir Hastanesinin açılmasıyla Ankara Onkoloji Hastanesi’nin kapanıp kapanmayacağı sorusu üzerine Koca, çarşamba günü Etlik Şehir Hastanesinin açılacağını ve Ankara'nın ikinci büyük hastane kompleksine kavuşacağını belirtti.

Koca, "Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji Hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız. Kapasite değişiklikleri olabilir, yenilenme çalışmaları olabilir ama hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Mevcut hastanelerimizin hiçbiri sağlık amacı dışında asla kullanılmayacak" diye konuştu.

“COVİD ETKİSİNİ YİTİRDİ”

Koca, covid-19 salgınından ne zaman çıkılacağına ilişkin soruyu cevaplarken salgının henüz ortadan kalkmadığını ancak etkisini yitirdiğini söyledi. Türkiye'nin iki yıl önceye göre hastalıkta mücadelede çok önemli tecrübeler edindiğini kaydeden Koca, "Gerek aşı olma oranları gerek tedavide elde edilen başarı hastalığın etkisinin azalmasında etkili oldu" ifadelerini kullandı.

“VAKA SAYILARINDA ARTIŞ OLABİLİR”

Dalgalı seyir izleyen hastalık nedeniyle belirli dönemlerde vaka sayılarında artış yaşandığını dile getiren Bakan Koca, "Avrupa'da vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artışlar olabilir. Dediğim gibi artık covid ile yaşamayı öğrendik. Önemli bir tedbirimiz de aşılar. İleri yaştaki tüm vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemli. covid-19 artık bir korku unsuru olmamalı. Riskli gruplarda hatırlatma dozlarını ihmal etmememiz önemli." değerlendirmesinde bulundu.

HATIRLATMA DOZU UYARISI

Aşılama sayısında düşüş olup olmadığı konusunda ise Koca, birincil aşılamada çok yüksek oranlara ulaştıklarını bildirdi.

Vatandaşların bu konuda büyük hassasiyet gösterdiğini ve salgının yıkıcı etkisini bertaraf ettiklerini kaydeden Koca, şöyle devam etti:

"Hatırlatma dozu aşılarında da bir sorun yok. İleri yaştaki vatandaşlarımız her zaman uyarılarımızı dikkate alarak aşılarını oldular. Riskli gruplardaki kişiler de hatırlatma dozlarını oluyorlar. Buradan bir kere daha çağrıda bulunayım. Risk grupları ve ileri yaştaki vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını ihmal etmesinler. Kasım-aralık öncesi hazırlığımızı yapalım, büyüklerimize bir an önce aşılarını tamamlatalım. Ben kendim de dahil olmak üzere bütün aileme TURKOVAC aşısı yaptırdım. Aşı etkilerini de yan etkilerini de merkezi olarak takip ediyoruz. Aşı yan etkilerine yönelik tedbir gerektirecek özel bir durum tespit edilmedi."

GRİP AŞILARININ DAĞITIMINA BAŞLANDI

Grip aşısına ilişkin de Koca, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut" dedi.

Bakan Koca, "Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru süreleri ne zaman bitiyor?" sorusuna da "Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru sayısı 7 bini geçti. Açtığımız açıktan atama kadrolarına başvuru süresi 29 Eylül Perşembe günü sona eriyor. Talebin yoğunlaşarak artacağını düşünüyoruz” cevabını verdi.

Koronavirüs semptomları değişti: Grip şikayetiyle başvuranların yüzde 50’sinin PCR testi pozitif Koronavirüste vaka sayıları artıyor. Enfeksiyona en son yakalananlar arasında daha önce hastalığı hiç geçirmemiş olanlar mevcut. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, koronavirüsün çok hızlı bulaştığını ve etkilerinin kişiden kişiye değiştiğini belirtti, grip şikayetiyle başvuran çoğu kişinin PCR testinin pozitif olduğunun altını çizdi.

Grip aşısı Alzheimer’a yakalanma riskini düşürüyor Yapılan yeni bir çalışma, grip aşısının unutkanlığa karşı savaşmaya hazır hale gediğini ortaya koydu. ABD’deki araştırmaya göre , grip aşısı olan kişilerin olmayanlara kıyasla Alzheimer’a yakalanma riskinin yüzde 40 daha düşük olduğu tespit edildi.