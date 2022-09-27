Türkiye Gazetesi

Hayıt tohumu, anne sütü azlığı yaşayan kadınların yardımına koşan, menopoz döneminin hafif geçmesini sağlayan, hazımsızlık problemini ortadan kaldıran, bağırsak hareketlerini düzenleyen ve daha birçok faydası bulunan bir bitki. Aktarlardan kolayca temin edebilen hayıt tohumu, çayı yapılarak içilebileceği gibi karışım haline getirilerek de tüketilebiliyor. Profesör İbrahim Saraçoğlu gibi alanında uzman isimler hayıt tohumu kullanımını destekliyor. Bu şifalı besin, ilaçların içinde bile kendine yer bulunuyor. Peki, hayıt tohumu ne için kullanılıyor? Hayıt tohumunun faydaları, hayıt tohumu ne işe yarar, hayıt tohumu çayı gibi merak edilen ve araştırılan konuların cevaplarını sizler için bir araya getirdik.

HAYIT TOHUMU NEDİR?

Mine çiçeğigiller familyasının bir üyesi olan hayıt otu, genellikle mor tonlarındaki renkli çiçekleriyle dikkat çekiyor. Tıbbi bir ürün olarak da kullanılan ve yararları sayesinde birçok kişinin tercih ettiği hayıt tohumu ve bitkisine Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde sıkça rastlamak mümkün. Hayıt tohumu “Ruhban biberi” olarak da biliniyor.

HAYIT TOHUMU NE İŞE YARAR?

Hayıt tohumu Eski Yunan’da ve Orta Çağ’da çeşitli hastalıkları iyileştirmek için tercih edilen bir takviye. Anne sütünün kalitesini artırdığı bilinen, regl dönemi çok ağrılı geçen kadınlara destek olan, ter bezlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan, sindirim sistemini düzenleyen hayıt tohumu aktarlardan ve doğal ürünler satan mağaza ve/veya online alışveriş sitelerinden kolayca temin ediliyor.

HAYIT TOHUMU FAYDALARI

- Hayıt tohumunun süt miktarını ve kalitesini artırdığı bilinir. Eğer anne sütünün besleyiciliği yeterli değilse uzman onayından sonra hayıt tohumu kullanımı önerilir.

- Bazı kişiler için kabus olan terleme problemi, hayıt tohumu ile sonlanabilir. Ter bezlerini dengeleyen hayıt tohumu, sık ve yoğun terleyen kişilerin çaresi olabilir. Bu konudaki etkisini görmek isteyenler hayıt tohumu çayını hazırlayıp tüketebilir.

- Bağırsak sorunu yaşıyorsanız ve bitkisel bir çözüm arıyorsanız, hayıt tohumu tam aradığınız şey. Çünkü hayıt tohumu, düzenli kullanıldığını bağırsak faaliyetlerini düzenliyor.

- Kabızlık veya ishal gibi günlerde hayıt tohumu kullanırsanız, bağırsaklarınız normal işleyişini kazanacaktır. Yemek sonrası hazımsızlık problemi çekiyorsanız yine hayıt tohumundan yararlanabilirsiniz.

- Hayıt tohumu, regli düzenleyen ve ağrıları hafifleten yönüyle kadınların favorisi. Çünkü bu tohum, regl dönemindeki ağrıları azaltır, bu süreci daha kolay geçirmeyi sağlar.

- Hayıt tohumu hem bedeni hem de ruhu rahatlatır. Öte yandan hormonları düzenleme etkisiyle tüm bedeni kötü enerjiden arındırır ve stresten uzaklaştırır.

HAYIT TOHUMU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Hayıt tohumunun çayı yapılarak gönül rahatlığıyla içilebilir. Hayıt tohumu çayını hazırlamak için 1 su bardağı kaynatıp kenara aldığınız suyun içine 1 tatlı kaşığı kadar hayıt tohumunu ekleyin. Üzeri kapalı bir şekilde 3-4 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Ardından tohumları süzün ve elde ettiğiniz çayı afiyetle için.

Not: Bu haberimizde yer alan tüm bilgiler farklı kaynaklardan edinilen tedavi amaçlı yöntemleri içerir. Ciddi sonuçlar doğurabilecek alerjik durumlarla karşılaşmamak için, rahatsızlığınızla ilgili önce bir hekime danışıp bu bitkiyi kullanmanızı tavsiye ederiz.

Bamya tohumu dizlere iyi geliyor: Eklem ağrısı, sıvı kaybı, kireçlenme tedavisinde etkili (Dizler için bamya tohumu kürü tarifi ve yararları) Türk mutfağının sevilen sebzelerinden biri olan bamya, yenilebilir tohumlarıyla tanınan besinler arasında. Aktarlarda artık sıklıkla karşımıza çıkan bamya tohumunun dizler için çok faydalı olduğu uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Nitekim bağırsakları çalıştıran, kilo vermekte çok etkili olan, kolesterolü dengeleyen ve daha birçok faydası bulunan bamya tohumunun dizlere iyi geldiği yönündeki tavsiyeler bamya tohumunun popülaritesini daha da artırdı. Peki, bamya tohumu dizler için gerçekten faydalı mı? Diz için bamya tohumu nasıl kullanılır? Dizler için bamya tohumu kürü nasıl hazırlanır? Bamya tohumu dizler için nasıl tüketilir? Bamya tohumu dize faydaları neler? Sizler için tüm bu soruların cevaplarını yazımızda derledik. İşte bamya tohumunun dizlere faydası hakkında merak edilenler…