Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Ocak ayında diyete başlayan Öykü Özdemir, zayıflayınca adeta bambaşka birine dönüştü. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayda Erken, 22 yaşındaki Öykü’nün zayıflama sürecini anlattı.



Öykü’nün beslenmesinde çok fazla yanlış olduğunu öncelikle bir beslenme düzeni olmadığını, çok fazla karbonhidratlı yiyecekler, fast food ve abur cubur tükettiğini anlatan Erken, şunları söyledi:



“Öykü’ye her şeyden önce ‘diyet’ in yasak demek olmadığını, beslenmede düzenin, az ve sık yemenin önemini ve her şeyden önce kahvaltının önemini anlattım. Böylece sabah kahvaltısını ve ara öğünleri yaptı, hayatına yürüyüşü kattı. Öykü en önemlisi hayır demeyi öğrendi. Yaş itibarı ile kolay kilo verebildi, kilo nedeniyle yaşadığı başka sağlık sorunları da vardı, duygusal açlık sorunu vardı, hayır diyemiyordu. Tüm bu sorunları aştı ve şimdi çok daha rahat ve sağlıklı bir genç kız.”

DİYETİSYENİ ZAYIFLAMA SIRLARINI PAYLAŞTI

Öykü Özdemir’in beslenmesinde nelere dikkat ettiğini ise Diyetisyen Ayda Erken şöyle anlattı:



“Öykü’ye herkesin evinde olan, evinde yapılan yemeklerle nasıl beslenmesi gerektiğini anlattım. Besinleri 4 ana gruba ayırıyoruz; tahıl, sebze, protein ve süt grubu. Bunlardan orantılı tüketmek gerekiyor, örneğin kahvaltıda; yağsız bir peynir, yumurta, domates, salatalık yeşillik ve mutlaka ekmek tüketilebilmeli, biz ekmeği tamamen kestirmedik yalnızca porsiyonu anlattık, ne kadar yemesi gerektiğini anlattık, bu miktar yaşa-kiloya göre değiştiği için bir standart beslenme formülü yok. Yemeklerin yanında mutlaka bir salata ve yoğurt yemesi gerektiğini, ara öğünlerde biraz çiğ kuruyemiş meyve veya yoğurt yemesi gerektiğini ve uyumadan en az 3 saat önce beslenmeyi bırakması gerektiğini anlattık.”

“DAHA SAĞLIKLI VE MUTLUYUM”

Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Öykü Özdemir; 22 yaşında ve çocukluğundan beri kilolu olduğunu, en yüksek 117 kiloya çıktığında artık zayıflaması gerektiğine karar verdiğini anlattı. Öykü Özdemir zayıflama sürecini şöyle özetledi:

“Diyetisyenim Ayda Hanım’a geldiğimde kilo verme konusunda kararlıydım, onun söylediklerini uygulayarak ve doğru beslenerek 50 kilo verdim, bu beni psikolojik açıdan çok çok olumlu etkiledi. Fazla kilolarım nedeniyle pek çok sağlık sorunu yaşıyordum, sosyalleşmede sorunlar yaşıyordum. Şimdi kendimi daha sağlıklı ve mutlu hissediyorum.”

Sağlıksız beslenme okul hayatını etkiliyor! Uzman diyetisyenden uyarılar Okullar pazartesi günü açılacak, milyonlarca öğrenci dersbaşı için yollara düşecek. Çocukların bu dönemde sağlıklı beslenmesi gerektiğine vurgu yapan Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Huma Karabulut, "Veliler, çocuklarının yiyeceklerini kendileri hazırlamalı. Paketli kek alacağına evde kendi yapsın, beslenme çantasına koysun" dedi.

Diyet içecek tüketenler dikkat: Direkt kalbi vuruyor! Sandığınız kadar masum değiller Fransız araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma, yapay tatlandırıcıların kalp problemleri riskini artırdığını ortaya koydu. Bilim insanları ayrıca yaptıkları çalışmayla ‘daha sağlıklı’ olarak pazarlanan ve satılan diyet içeceklerin vücut için ciddi bir tehlike oluşturduğunu kanıtladı.