Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik hastalar için grip aşıları bugünden itibaren sisteme tanımlandı. Kimler grip aşısını ücretsiz yaptırabilir? Son karara göre 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalıkları olanlar grip aşısını ücretsiz yaptırabilecek. Peki uygulama ne zaman başlayacak? Bu sorunun da cevabı geldi, bugünden itibaren aşılar sistemde tanımlandı.

GRİP AŞISI RİSKLİ GRUPLAR İÇİN ÜCRETSİZ OLDU

Grip aşısı, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği riskli gruplar için artık ücretsiz olarak erişilebilir. Aşının uygulanabilmesi için geçen yıl olduğu gibi reçete gerekecek. Doktorlar, aşı tanımlanan kişilere reçete yazacak, hastalar bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek. Grip aşıları henüz eczanelerde yok. Reçeteye tabi olarak depolardan sayıyla istenecek. Riskli grupta olmayıp ücretli olarak grip aşısı yaptırmak şu anda mümkün değil. Türkiye bu yıl 4 milyona yakın aşı anlaşması yaptı. 700 bin doz aşının depolarda hazır olduğu biliniyor.

(Kaynak: NTV)

Bakan Koca’dan grip aşısı açıklaması: “Hazırlığımız tam, yeterli aşımız mevcut” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye'de de Covid-19 vaka sayılarının artabileceğini bildirdi. Grip aşılarının ülkemize ulaştığının ve dağıtımına başlandığının altını çizen Bakan Koca, “Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut” dedi.

Grip aşısı Alzheimer’a yakalanma riskini düşürüyor Yapılan yeni bir çalışma, grip aşısının unutkanlığa karşı savaşmaya hazır hale gediğini ortaya koydu. ABD’deki araştırmaya göre , grip aşısı olan kişilerin olmayanlara kıyasla Alzheimer’a yakalanma riskinin yüzde 40 daha düşük olduğu tespit edildi.