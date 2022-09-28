Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru sayısının yedi bini geçtiğini aktaran Bakan Koca “Başvuru süresi yarın sona eriyor. Talebin yoğunlaşarak artacağını düşünüyoruz” dedi. Koca, Ankara’da Etlik Şehir Hastanesinin açılmasından sonra Onkoloji Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddiaları da yalanladı. Fahrettin Koca “Bugün Etlik Şehir Hastanemiz açılıyor. Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji Hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız. Kapasite değişiklikleri, yenilenme çalışmaları olabilir ama hasta kabulü devam edecek. Mevcut hastanelerimizin hiçbiri sağlık amacı dışında asla kullanılmayacak” diye konuştu. Pandemiyle ilgili son durumu da anlatan Koca “Avrupa’da vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artışlar gerçekleşebilir. Riskli gruplar hatırlatma dozlarını ihmal etmesin” ifadelerini kullandı.

İLKLERİN HASTANESİ OLACAK

Etlik Şehir Hastanesi, Türkiye’nin 20’nci, Ankara’nın ise ikinci şehir hastanesi olacak. Kapalı alanı 1 milyon 145 bin 129, toplam alanı ise 1 milyon 22 bin 725 metrekare. Sekiz ayrı hastaneden oluşuyor. Bin poliklinik ve 125 ameliyathane var. 691’i yoğun bakım, 3.359’u da servis olmak üzere toplam yatak kapasitesi 4.050. İçinde Türkiye’nin en büyük kronik yara bakım merkezi de mevcut. Ayrıca Ankara’nın ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, en büyük hiperbarik oksijen tedavi ile uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezleri bulunacak. Kamu hastanelerindeki tek otizm merkezi burada yer alacak. Bütün vücutta kanser tedavisi yapmak için tasarlanmış robotik radyo cerrahi teknolojisi Cyberknife’dan da faydalanılacak.

İLK DOĞUM GERÇEKLEŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğumun bu gece gerçekleştiğini açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi açılışı saat 14.00'te yapılacak olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum bu gece 23.46'da gerçekleşti. 'Enes Umut' adı verilen erkek bebeği dünyaya getiren Elif Hanım'a ve aileye gözünüz aydın diyoruz. Bu doğum için biz de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en büyüğü olacak... Etlik Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın ikinci şehir hastanesi olacak olan Etlik Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Açılış müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği hastane, Türkiye’nin en büyüğü olacak.

