Türkiye Gazetesi

SARS-CoV-2'ye benzer şekilde, yarasalar arasında keşfedilen ve ‘Khosta-2’ olarak bilinen yeni solunum yolu virüsü, aynı giriş yollarını kullanarak insan hücrelerini enfekte edebilen sivri proteinlerle kaplı.

İLAÇLARLA ETKİSİZ HALE GETİRİLEMİYOR

ScienceAlert'in, PLOS Pathogens dergisinde yer alan araştırmaya dayandırdığı habere göre, Khosta-2 adı verilen yeni virüs antikorlara ve seruma karşı belirgin direnç gösteriyor.

Başka bir deyişle, bu yeni solunum virüsü mevcut ilaçlarla etkisiz hale getirilemiyor.

Araştırmayı yürüten uzmanlar "Kritik olarak, bulgularımız yeni ve daha geniş kapsamlı sarbekovirüs aşılarının geliştirilmesine devam edilmesinin acil ihtiyacının altını çiziyor" uyarısı yaptı.

Rusya'daki araştırmacılar, 2020'de başka bir yarasa virüsü olan Khosta-1 ile birlikte Khosta-2'ye ilk rastladıklarında, her iki patojenin de tehlikeli görünmediğini belirtti. İkisi de SARS-CoV-2 ile yakından ilişkili değildi.

ENDİŞE VERİCİ ÖZELLİKLERE RASTLANDI

Ancak daha yakından incelendiğinde uzmanlar, Khosta-2'de bazı endişe verici özelliklere rastladılar.

Laboratuvarda, bu yarasa patojeni, insan karaciğer hücreleri üzerindeki anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörlerini dokuyu, SARS-CoV-2 ile aynı şekilde enfekte etmek için kullanabildi. Spike proteinlerindeki reseptör bağlama alanları da covid aşısı tarafından tetiklenen monoklonal antikorlara karşı tam direnç gösterdi.

Uzmanlar Khosta-2’ye yakından baktıklarında "İnsan hücrelerini enfekte edebildiklerini görünce gerçekten şaşırdık" dedi.

İKİ VİRÜS BİRLEŞİP YENİ VARYANTA SEBEP OLABİLİR

Khosta-2, Rusya’nın bazı bölgelerinde küçük at nalı yarasalar (Rhinolophus hipposideros) arasında bulundu.

Bu yarasaları enfekte eden virüsün insanlara bulaşıp bulaşmayacağı henüz belli değil, ancak laboratuvardaki ilk bulgular bunun kesinlikle mümkün olduğunu gösteriyor.

Uzmanlara göre, Khosta-2 virüsü bir konakçıyı başka bir koronavirüs ile birlikte enfekte ederse, iki virüs tamamen yeni bir varyanta sebep olacak.

MEVCUT AŞILAR ETKİLİ DEĞİL

Çalışmayı yürüten uzmanlar "Maalesef, mevcut aşılarımızın çoğu, insan hücrelerine bulaştığını bildiğimiz belirli virüslere yönelik olarak tasarlandı. Ancak bu, sürekli değişen bir liste. Korumak için bu aşıları tüm sarbekovirüslere karşı genişletmemiz gerekiyor. Bunu ne kadar hızlı yaparsak, başka bir ölümcül koronavirüs salgınını savuşturma şansımız o kadar artar” şeklinde konuştu.

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