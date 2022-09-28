Türkiye Gazetesi

Ülkemizin sevilen yiyeceklerinden olan lahmacun, lezzetli oluşunun yanında oldukça ekonomiktir. Bu nedenle sıklıkla tercih edilir. Lahmacun severler ve kalori hesaplaması yapanlar tarafından lahmacunun kalorisi merak edilir. Özellikle besin ve vitamin değerlerini yakından takip edenler için lahmacunun tüm değerlerini sizin için hazırladığımız içerikten görebilirsiniz. ‘1 lahmacun kaç kalori’ diye soranlar için lahmacunun protein, vitamin ve besin değerleri…

LAHMACUN KAÇ KALORİ?

Lahmacunun 100 gramında 148 kalori vardır. Lahmacunun 1 porsiyonu yaklaşık 150 gr) 221 kaloridir.

Lahmacunun 100 gramındaki besin değerleri:

21.51 gram karbonhidrat

6.5 gram protein

3.7 gram yağ

1.91 gram lif

LAHMACUN DİYETTE YENİR Mİ?

Lahmacunu sık sık ve özellikle akşam öğünlerinde yemek kilo aldırır. Ancak haftanın bir günü, bir adetle sınırlı kalmak şartıyla diyette olanlar gönül rahatlığıyla lahmacun yiyebilir. Beslenme uzmanları da haftanın bir öğününde, yalnızca bir lahmacun yemenin kilo problemlerine yol açmayacağını vurgular.

1 LAHMACUN KAÇ DİLİM EKMEĞE EŞİT?

1 tane lahmacun, 2 dilim ekmek, 1 tatlı kaşığı yağ ve 1.5 köfte boyutunda et değişimine denk gelir.

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