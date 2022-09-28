Türkiye Gazetesi

Koronavirüs ile mücadele eden ve virüsün etkinliğinin azaldığı birçok ülkede normalleşme yaşanıyor. İngiltere’de sağlık uzmanları ise çarpıcı bir açıklama yaptı ve 20 bin kişinin kış giribinden ölebileceği uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgınının ülkelere hem ekonomik açıdan hem de sosyal bakımdan zorlukları oldu. Tam bu sorunu geride bırakmışken, Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA) yetkilileri zorlu kışta 20 binden fazla İngilizin ölebileceğini açıkladı.

Uzmanlar bu kış grip salgınının çok sert geçeceği uyarısında bulundu. İngiltere’de sağlık sisteminin yeteriz kalacağından da edişe ediyor.

‘SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ YÜKÜ AZALTIN’

UKHSA'nın üst düzey danışmanı Dr. Susa Hopkins "Kendinizi koruyun ve sağlık sistemimiz üzerindeki yükü azaltın" uyarısını yaptı. İngiltere’de 2017 yılında önce çok güçlü bir grip salgının yaşandı ve salgında 20 binden fazla insan öldü 40 bin kişi ise hastaneye yattı.

Avustralya’da H3N2 türü gribin hızlıca yayıldığı görülüyor ve İngiltere’de de benzer tablonun yaşanabileceğinden endişe ediliyor.

UZMANLARDAN AŞI ÇAĞRISI

Doktorlar, gribin yayılmasını önlemek için grip aşısı ve Covid sınırlandırıcı aşılarının yapılması çağrısında bulundu.

Grip aşısı riskli gruplar için ücretsiz oldu! Kimler ücretsiz grip aşısı olacak? 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanlar için grip aşısı uygulaması tanımlandı. Kimler ne zaman başvuracak? Aşılar nereden temin edilecek diye merak edenler bu habere dikkat! Bugünden itibaren sistemden bakabilirsiniz, işte tüm detaylar...

Bakan Koca’dan grip aşısı açıklaması: “Hazırlığımız tam, yeterli aşımız mevcut” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye'de de Covid-19 vaka sayılarının artabileceğini bildirdi. Grip aşılarının ülkemize ulaştığının ve dağıtımına başlandığının altını çizen Bakan Koca, “Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut” dedi.

