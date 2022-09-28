Türkiye Gazetesi

Kastamonu Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademisyenleri, Türk Şeker Fabrikaları iş birliğinde cumhuriyet tarihinin ilk milli ve yerli hastalıklara dayanıklı şeker pancarı çeşitlerini geliştirdi.

ÜRETİM İZİNLERİ ALINDI

“TÜRKŞEKER 2023” ve “TÜRKŞEKER 2053” adları ile tescil başvuruları yapılan şeker pancarlarının üretim izinleri alındı.

Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü sebebiyle “2023” ve İstanbul’un fethinin 600’üncü yılına atfen "2053" ismi verilen her iki çeşit de 'Milli Çeşit Listesi’ne kaydedildi.

Öte yandan, Türkiye’de benzeri olmayan proje ile şeker pancarının hem klasik hem biyoteknolojik ıslah çalışmaları amaçlanıyor. Ayrıca, şeker pancarı tohumlarında hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık genlerine ait moleküler markörlerin şeker pancarı genomunda taramaları ve şeker pancarı tohumlarının genetik analizleri yapılıyor. Böylece çağın modern moleküler biyolojik yöntemleri kullanılarak kalite ve verimin en üst düzeyde olacağı yerli şeker pancarı çeşitlerinin belirlenmesinde önemli adımlar atılmış oldu.

'BÜYÜK ÇABA KARCADIK'

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Cengiz Baloğlu, “Projenin paydaşları olan TÜRKŞEKER ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyeleri ile birlikte, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmekle kalmadık, aynı zamanda sahip olduğumuz bilimsel bilgiliyi sanayinin kullanabileceği son ürüne dönüştürmek için büyük çaba harcadık. Ayrıca bu proje, genç bilim insanlarına üniversite-sanayi iş birliğinin önemi ve sahada uygulamalarının mümkün olduğunu göstermekte ve genç nesillere iyi bir rol model olmaktadır. TÜRKŞEKER'in uzman yöneticileri, Şeker Enstitüsünün özverili çalışanları ile projede yer alan bilim insanlarının gayretleriyle elde edilen ilk yerli ve milli "TÜRKŞEKER 2023" ve "TÜRKŞEKER 2053" isimli şeker pancarı çeşitlerinin ulusal ve uluslararası camiada Türkiye’yi daha tanınır hale getireceğine ve Türkiye’nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ne yakışır bir ürün olacağına inanmaktayız” dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da projede yer alan akademisyenleri tebrik ederek, şeker pancarı tohumu tedarikinde dışa bağımlılıktan kurtaran bir projeye imza attıklarını söyledi.

Son dakika haberi....Bakan Kirişççi açıkladı: Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, şeker pancarında alım fiyatlarının bin 400 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Şeker pancarı üreticileri: Şeker bolluğu var ama zam yapılıyor Şeker fiyatlarında artış meydana geldi. Bu duruma, şeker pancarı üreticilerini temsil eden Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş'tan tepki geldi.

Şeker pancarı üretiminde tüm süreçler online takip edilecek Vodafone Business Dijital Tarım çözümünü tercih eden Doğuş Şeker, ekimden gübrelemeye, ilaçlamadan makine planlamasına tüm üretim sürecini online takip edecek. Doğuş Şeker, bu çözüm sayesinde üretimde kalite ve verimliliği sağlarken daha az makine ile daha etkin iş planlaması yapabilecek, su ve enerji kullanımında tasarruf sağlayacak.