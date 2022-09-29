Türkiye Gazetesi

Alzheimer tedavisi için geliştirilen bir ilacın deney sonuçları, hastalığın ilerlemesini yavaşlattığını ortaya koydu. Testler, ‘lecanemab’ isimli tedavinin hafızayı etkileyen Alzheimer'ı yavaşlattığını kanıtladı. Bilim insanları bu çalışmayı “tarihi bir gelişme” olarak duyurdu.

HASTALIĞA NEDEN OLAN PROTEİNLERİ TEMİZLİYOR

Çalışmayı yürüten uzmanlar, tedavinin beyinde biriken ve hastalığa neden olan proteinleri temizleyerek etki ettiğini söyledi.

ABD’li biyoteknoloji şirketi Biogen ile Japon ilaç firması Eisai tarafından Alzheimer hastalığına karşı geliştirilen Lecanemab adlı ilacın sinir hasarını önlemeye yardımcı olduğunu ve hastalara ekstra zaman kazandırdığını söylüyor.

YÜZDE 27 ORANINDA YAVAŞLATIYOR

İlacın faz-3 çalışmaları kamuoyu ile paylaşıldı. Denemelerde, söz konusu tedavinin 18 ay sonra bilişsel gerilemeyi yüzde 27 oranında yavaşlattığı ortaya çıktı.

ALZHEİMER TEDAVİSİNDE DÖNÜM NOKTASI

Alzheimer üzerine çalışan sivil toplum örgütü Alzheimer’s Research UK’in yöneticisi Dr. Susan Kohlhaas, bunun bir “dönüm noktası” olduğunu ve “bunama araştırmalarında tarihi bir ana tanıklık ettiğimizi” söyledi.

“TARİHİ BİR AN”

University College London’dan yaşlılık psikiyatrisi profesörü Rob Howard, ise “Bu çok net bir şekilde pozitif bir sonuç ve Alzheimer tedavisi için tarihi bir an. Bunu ne zamandır beklediğimizi Tanrı biliyor” dedi.

'Şey' alzheimer belirtisi Nöroloji uzmanı Dr. Yaşar Alpaslan, konuşmalarda sıkça kullanılan “şey” kelimesinin Alzheimer hastalığı belirtisi olabileceğini söyledi.

Grip aşısı Alzheimer’a yakalanma riskini düşürüyor Yapılan yeni bir çalışma, grip aşısının unutkanlığa karşı savaşmaya hazır hale gediğini ortaya koydu. ABD’deki araştırmaya göre , grip aşısı olan kişilerin olmayanlara kıyasla Alzheimer’a yakalanma riskinin yüzde 40 daha düşük olduğu tespit edildi.