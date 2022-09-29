Türkiye Gazetesi

Kalbi besleyen damarlarda yaşanan tıkanıklık uzun yıllar boyunca oluşuyor. Yavaş ve çoğu zaman fark edilmeyen kalp damar tıkanıklığı, tıp literatüründe ‘sessiz katil’ olarak adlandırılıyor. Bu hastalık ölümcül hale gelmeden tespit etmek ve operasyonla önüne geçmek mümkün.

Kalp damar tıkanıklığında; kalbi besleyen damarlar plaklarla tıkanıyor ve oluşan damar sertliği kalp krizine yol açabiliyor.

Uzmanlara göre; her hastalıkta olduğu gibi kalp hastalıklarında da erken teşhis hayat kurtarıyor.

RİSKİ ÇOK BÜYÜK

Kalbin plaklanması veya kalbin kireçlenmesi damar tıkanıklığına yol açabiliyor. Bu durum kalp krizi riskini artırıyor. Hasta kalp krizi geçirmeden önce, kalp damarlarının sağlık durumu da teknoloji yardımıyla görüntülenebiliyor.

ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLMELİ

Uzmanlara göre; kalp hastalıklarına zamanında müdahale edilmezse kalp krizi meydana geliyor. Kalp krizi vakaları ise ölümle sonuçlanabiliyor. Kalp hastalıklarının ciddiye alınması ve erken teşhisle tespit edilmesinin önemi vurgulanıyor.

Erken teşhis için; yürüyüş bandında genel durum gözleminin yanı sıra, hastanın kalp ritmi ve kalp damarlarının durumu görüntülenebiliyor.

AİLE ÖYKÜSÜ KRİTİK

Hastaların risk faktörleri arasında yaş, cinsiyet ve aile öyküsü bulunmaktadır. Erkeklerde 45 yaş üstü, kadınlarda ise 55 yaş üstü risk grubu arasındadır. Erkeklerde koroner kalp hastalıkları daha sıktır. Birinci derece akrabalarda ani kalp krizi, kalp damar hastalığı ve ani ölüm bulunması da risk grubunu artıran faktörler arasındadır.

Sigara içmek, hipertansiyon, kolesterol, şeker hastalığı, hareketsiz yaşam, stres, depresyon ve şişmanlık da kalp sağlığını etkileyen diğer faktörler arasındadır.

SANAL ANJİYO İLE TESPİT EDİLİYOR

Koroner BT Anjiyografi (Sanal Anjiyo) adı verilen bir yöntem ile kalp damarlarının durumu görüntülenebiliyor. Bir tekniker 15-20 saniye gibi kısa sürede kalp damarlarında sertleşme olup olmadığını tespit edebiliyor. Muhtemel bir tehlike ortaya çıktığında hastaların operasyon geçirmesi gerekiyor.

Sanal anjiyo işleminde; koldan damar yolu açılıyor ve hasta tomografiye alınıyor. Yaklaşık 15 dakika süren işlemde hasta yalnızca 15 saniye radyasyona maruz kalıyor.