Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesinin sitesinde yayımlanan maymun çiçeği güncelleme raporunda kıta genelinde salgına dair son veriler paylaşıldı.

AVRUPA’DA 44 ÜLKEDE VAR

Raporda, 27 Eylül itibarıyla Avrupa genelinde vaka sayısının 24 bin 622'ye yükseldiği belirtilirken virüsün DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki 44 ülkede var olduğu aktarıldı.

VAKALAR HANGİ YAŞ GRUBUNDA?

Çoğunluğunu 31 ila 40 yaş arası erkeklerin oluşturduğu vakaların yüzde 96'sının hemcinsiyle ilişkiye giren erkekler olduğu bildirildi.

Vakaların yüzde 96'sında virüs belirtileri olarak kırmızılık ve kaşıntı görülürken yüzde 68'inde ise yüksek ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi belirtilerin bulunduğu kaydedildi.

EN ÇOK VAKA NEREDE?

En çok vakanın 7 bin 149 kişiyle İspanya'da bulunduğu ve Fransa, İngiltere ile Almanya'da vaka sayısının 3 binin üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD'de maymun çiçeği alarmı: İlk ölüm bildirildi ABD'nin Texas eyaletinde maymun çiçeği bağlantılı ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.

Dünyanın konuştuğu hasta: Covid, HIV ve maymun çiçeği testi pozitif çıktı İtalya’da bir adamın aynı anda maymun çiçeği, covid-19 ve HIV virüsü testi pozitif çıktı. 36 yaşındaki ismi açıklanmayan hastanın üç enfeksiyonu da taşıdığı bilinen tek vaka olduğu belirtildi.

Bakan Koca Türkiye’deki maymun çiçeği vaka sayısını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vaka sayısının 11'e yükseldiğini belirtti. Koca açıklamasında, "Türkiye için korkulacak bir hastalık değil, ne pandemi ne endemi... Sorun olmayacak" diye konuştu. Sağlık Bakanı, okulların açılmasıyla vakalarda artış olabileceğini ancak eğitimin aksamayacağını belirtti; sağlık reformu ve MHRS randevu sistemiyle ilişkin de önemli açıklamalar yaptı.