Türkiye Gazetesi

Kuzey Muzaffarnagar’da bir adam karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kendini güçsüz hissetmekten ve günlerdir yemek yiyememekten şikayetçi olan 32 yaşındaki hastanın ağrılarının nedenini belirlemek için röntgen çekildi ve gerekli taramalar yapıldı.

Doktorlar başlangıçta bunun bir tümör olduğundan şüphelendiklerini ancak taramalar yapıldıktan sonra hastanın midesinde bir grup yabancı cisim bulduklarını söyledi.

Uzmanlar ameliyata aldıkları hastaya laparotomi (karın boşluğuna cerrahi bir kesi) yaptı ve iki saatten fazla bir süren ameliyatla midedeki metal kaşık saplarını tek tek çıkardı.

MİDESİNDEN 63 TANE KAŞIK ÇIKARILDI

Ameliyatı yapan cerrah Dr. Rakesh Khurana The National'a verdiği demeçte, “Hastanın midesinde bu kadar çok kaşık görünce şoke olduk. 63 tane kaşık sapı vardı. Yaklaşık 35 yıllık meslek hayatımda böyle bir vaka görmedim… Nadir tıbbi vakalardan biri” şeklinde konuştu.

Doktor Khurana, hastanın kaşıkların kafasını kırdığını ve sadece saplarını yuttuğunu söyledi. Hasta tam olarak iyileşmesi için hala yoğun bakımda tutuluyor.

Doktorlar, hastanın pika olarak bilinen ve kişinin kömür, metal, kil veya toprak gibi gıda dışı maddeleri aşermesine ve yemeye zorlamasına neden olan psikolojik bir durumdan muzdarip olduğunu belirtiyor.

PİKA SENDROMU NEDİR?

Toprak, kil, tebeşir, kömür gibi nesneleri yeme alışkanlığı tıpta pika sendromu olarak adlandırılıyor. Pika sendromunun adı halk arasında fazla bilinmese de demir, çinko, kalsiyum eksikliği gibi nedenler ile kişiler bu maddeleri yeme eğilimine giriyor. Ancak uzmanlara göre bu durum hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi ve yetişkinlerde cinsel istek azlığına dahi neden olabiliyor.

Yemek borusu olmadan doğdu, midesinden sızan asit hayatını kabusa çevirdi Galler’de Lola Hardy-Williams isimli çocuk, beş sene önce yemek borusu olmaksızın dünyaya geldi. Çocuk, doğar doğmaz hayat kurtaran bir ameliyat geçirdi.

Madeni para, pil, mıktanıs, çivi ve dahası... Midesinden tam 233 cisim çıktı Van'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran adamın midesinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı. 35 yaşındaki adamın midesinden 1 liralık 83 madeni para, pil, mıknatıs, çivi, cam parçaları, taş ve vida gibi 233 cisim çıkarıldı.