Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Sosyal medya filtreleri çok gelişti. Artık mükemmel görünüm için aradığınız her şeye sosyal medya filtreleri sayesinde erişebilirsiniz. İsterseniz makyaj stilinizi değiştirin, arzu ederseniz sanal burun estetiği yapın! Ya da bir tuşa basarak gözaltı torbalarınızdan veya yılların izleri olan kırışıklıklarınızdan kurtulun... Daha önce estetik cerrahiyi aklından geçirmeyen kişilerin bile sosyal medya filtreleriyle elde ettikleri görüntünün gerçek hayatlarında sürekli olabilmesi için estetik ve plastik cerrahi uzmanlarının kapısını çaldığını söyleyen Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver “Türkiye’de insanların sosyal medyayı kullanma sebeplerinin başında, arkadaşları ve aileleriyle bağlantıda kalmak geliyor. İkinci sebep ise haberleri okumak. Sosyal medya platformları sadece dünyayı değil, kendimizi görme şeklimizi de şekillendiriyor. Bu yüzden estetik yaptırmayan kullanıcıların birçoğu olmak istedikleri şekilde görünmek için filtreleri kullanıyor” diye konuştu.

KADINLARIN YÜZDE 90’I FİLTRE KULLANIYOR

Sosyal medya mecralarının insanların kendilerini görsel olarak ifade etme alanı olduğunu ve bunun için de iyi görünmek istediklerini ifade eden Prof. Dr. Demirdöver “Londra Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Araştırma Merkezi’nin açıkladığı verilere göre, kadınların yüzde 90’ı sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda filtre kullanıyor. Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği (ASPS) de sosyal medya filtrelerindeki görüntülerine benzer cerrahi işlem talep eden hasta sayısındaki artışa dikkat çekiyor. Biz de bunu kendi deneyimlerimizde çok görüyoruz. Eskiden dudak estetiği için Sezen Aksu, burun estetiği için Ajda Pekkan’ın fotoğraflarıyla gelenler vardı. Şimdi filtre ile kendilerinin yaptıkları düzeltmelerle geliyorlar. Dünyada da yapılan araştırmalarda özellikle ergenlik döneminde filtre kullanımı ile estetik cerrahiye yönelme arasında çok ciddi bir bağlantı olduğu görülüyor” dedi.

TELEFONDA STANDART OLARAK SATILIYOR

Sosyal medyada ve popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarında kullanıcılara dişleri beyazlatmak, kusurları gidermek veya yüz hatlarını yeniden şekillendirmek için araçlar veriliyor. Bu uygulamalar o kadar hayatın içine girdi ki, mesela Çin’de fotoğraf güzelleştirme özellikleri bazı akıllı telefonlarda yerleşik olarak satılıyor.

AŞIRIYA KAÇMAMAK ŞARTIYLA ZARARI YOK

Sosyal medyanın bu etkilerinin aslında olumlu olduğuna değinen Prof. Dr. Demirdöver “Instagram, Snapchat ve benzeri uygulamalardaki filtreleri kullanmak, hastalara ne istediklerini ifade etmede daha fazla netlik sağlarken, taleplerini bizlere iletme konusunda güven veriyorsa, bu durumu bir sorun olarak değerlendirmek doğru olmaz. Ancak yine de teknolojinin insanları görünümlerinde gereksiz değişiklikler yapmaya teşvik edebileceği veya gerçekte nasıl göründüklerine dair yanlış bir bakış açısı geliştirmeleri konusunda dikkatli olmak gerekir” diye anlattı.

Ajda Pekkan’ın filtresiz hali gündem oldu: Herkesi şaşırttı, görenler inanamadı Yıllara meydan okuyan şarkılarıyla Türk pop müziğinin sevilen ismi Ajda Pekkan, Çeşme ve Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahneye çıktı. Ancak süperstar’ın konserde çekilen ve belediye başkanı tarafından paylaşılan filtresiz fotoğrafı herkesi şaşırttı.