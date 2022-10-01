Türkiye Gazetesi

Çocuklarda kendini ifade edememe, duygu ve düşüncelerini söylemede zorluklar yaşama, kendini olumlu ve olumsuz bütün yönleriyle kabul edememe öz güven problemi yaşadığına işaret olabilir. Genellikle annenin ya da babanın eleştirel olduğu ailelerde ya da evlatlarından beklentilerinin yüksek olduğu durumlarda çocuklar öz güven problemi yaşayabiliyor.

NELER YAPILMALI;

1) Anne ve baba, çocuk bir şey anlattığında dinlemeli.

2) Çocuğunu olumlu ve olumsuz bütün özellikleriyle kabul etmeli.

3) Çocuğun yapmakta zorlandığı bir durumda ona rol model olmalı.

4) Çocuğunun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamalı.

5) Bütün aileyi ilgilendiren konularda çocuğun da fikirlerine önem verilmeli.

6) Çocuğa bazı konularda seçenekler sunulmalı.

7) Anne ve baba çocuğa dair konularda tutarlı olmalı.

Çocuğumuzla iletişim kurarken çocuğumuzu dinlemeliyiz. Çocuğu eleştirmemeli, yaptığı yanlışları uygun bir dille anlatmalıyız. Çocuğumuzu yapmakta zorlandığı konularda desteklemeliyiz. Çocuğu zorlandığı konularda cesaretlendirmeliyiz. Çocuklarımıza yaşına uygun sorumluluklar vermeli, yaşına uygun olmayan yüksek beklentilere girmemeliyiz. Aile içi iletişimde de demokratik bir aile ortamı olmalıdır. Çocuğun kendi kararlarını verebildiği bir aile ortamında hem güvenli hem de öz güvenli çocuklar yetişebilir.

Çocuk Psikoloğu Buse Baytın

YANLIŞLAR;

1) Çocuğumuzu eleştirmemeliyiz.

2) Çocuğumuzu akranlarıyla kıyasla-mamalıyız.

3) Çocuğumuza zorla bir şeyler yaptırmamalıyız.

4) Çocuğa ağır sorumluluklar vermemeliyiz.

5) Çocuğumuzu yapmak istemediği şeyler konusunda tehdit etmemeliyiz.

6) Ceza vermemeliyiz.

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