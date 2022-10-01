Türkiye Gazetesi

İdrar kaçırma, kontrol edilemeyen ve istemsiz idrar tutamama hali olarak tanımlanıyor. Günümüzde pek çok kişi artık bu sorundan mustarip. Peki, idrar kaçırma neden olur, kesin tedavisi var mı? Merak edilenleri Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, detaylarıyla açıkladı.

“BU SORUNLA YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ”

Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, “İdrar kaçırma, her ne kadar artan yaşla daha sık görülse de genç kadınlarda da rastlanabilen bir durumdur. Çoğu zaman utanç nedeniyle, hastalar bunu yaşamlarına adapte etme eğiliminde olabiliyor. Oysa, tedavisi mümkün olan bir durum.

İdrar kaçırmasının en sık iki görülen tipi, stres inkotninas ve urge inkontinastır. Obezite, kontrolsüz diyabet, idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık, bazı ilaçların kullanımı, demans gibi bazı hastalıkları, idrar kaçırmasını ağırlaştırabilir” dedi.

Mesaneden çıkan idrar yolunun etrafındaki dokuların ve kasların zayıflaması ile öksürme, kahkaha atma, merdiven çıkma gibi durumlarda idrar kaçırma gelişebilir. Özellikle normal doğum yapmış kadınlarda daha sık izlenir. Görece kolay bir ameliyatla bu tarz idrar kaçırmalarının tedavisi mümkündür.

Bunun yanı sıra, ani idrar yapma isteği, gece sık idrara çıkma ve tuvalete yetişememe gibi farklı sebeplere bağlı idrar kaçırma tipleri de mevcuttur. Bu durumda altta yatan sebep değerlendirilip buna uygun tedaviler düzenlenir” dedi.

ÖKSÜRÜP HAPŞIRIRKEN YAŞANABİLİR

İdrar kaçırmasıyla beraber, mesane sarkmasının sık olarak birlikte izlendiğini berlirten Dr. İlker Kahramanoğlu, “Mesane yani idrar torbasının veya idrar kanalının, vajinanın içine ve dışarı doğru sarkmasına “mesane sarkması’ deriz. Bu sarkma, tıp literatüründe ‘sistosel’ olarak isimlendirilir. Mesane sarkması, vajina ile idrar torbası arasındaki bağ dokularının yırtılması ve zayıflayıp gevşemesiyle gelişir” dedi.

Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, “Karın içi basıncı artıran bazı durumlar vardır. Kahkaha, hapşırma, öksürme, ıkınma ya da ağır yük kaldırma gibi… İşte bu basıncı artıran durumlar, mesane sarkması olan kişilerde idrar kaçırmaya yol açar. Hatta hastalığın devam eden ileri süreçlerinde, hapşırıp, öksürme sırasında idrar torbası vajinadan dışarıya çıkacak seviyede ilerleyebilir. Bu ilerleme kişilerin idrarını yapma esnasında zorlanmasına, idrar torbasını eliyle yukarıya doğru kaldırarak idrar yapmasına neden olabilir. Bu da uzun dönemde, böbrek problemlerini geliştirir” şeklinde konuştu.

BELİRTİLERİ NELER?

Kahramanoğlu, “Mesane sarkması sorunu genellikle, kadınların sık bir şekilde idrar kaçırması, vajinada dolgunluk hissetmesi, idrar yaparken zorluk yaşama ve tam yapamama hissi, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, sonucunda jinekolojik muayeneye başvurmasıyla ortaya çıkar. Fakat bazen kişide herhangi bir semptom olmamasına rağmen rutin muayene sırasında da fark edilebilir. Aynı seansta gerçekleştirilen cerrahi işlemlerle idrar kaçırması ve mesane sarkması tedavi edilebilmektedir” sözlerini kaydetti.

AMELİYAT PSİKOLOJİK FAYDA DA SAĞLIYOR

Kahramanoğlu, “Tedavi yöntemi her hastanın özelliklerine göre değişiklik gösterir. Burada yaş, mevcut sağlık durumu, hastalığın seviyesi, ilerleyen dönemlerde, evlat sahibi olmak istenip istenmediği tedavinin detaylarını oldukça etkiler. Çocuk düşünmeyen bir kadın hastada, genellikle hastanın kendi dokusunu kullanılarak idrar torbasını yukarıya doğru kaldırırız. Bahsettiğim bu yöntemde ameliyat uygun şekilde yapıldığı taktirde, % 90’lara varan başarılı sonuçlar verir.

Mesane sarkması ameliyatları ortalama olarak 25-30 dakika gibi bir sürede tamamlanır. İdrar kaçırması da izlenen hastalarda, her iki şikayet vajinadan yapılan operasyonla düzeltilir. Sadece fonksiyonel olarak değil, bunun yanında psikolojik olarak da hasta güç kazanır. Hastanın özgüveni ve yaşam kalitesi muhakkak artar. Çünkü idrar kaçırma probleminin ortadan kaldırılması, bir kadının tekrar sosyal hayatına dönmesi demektir” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Kola ve kahvenin fazla tüketilmesi idrar kaçırma rahatsızlığına yol açıyor Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Gençbay, idrar kaçırma rahatsızlığının önlenmesi için kola ve kahve tüketiminin azaltılması gerektiğini söyledi.

İdrar kaçırmaya ameliyatsız çözüm Menopoz dönemi sonrasında daha sık görülmeye başlayan idrar kaçırma probleminin erkekleri de etkilediğini belirten Medicana International Ankara Hastanesi Fizyoterapi Uzmanı Yasemin İrkilata, hayat kalitesini olumsuz etkileyen bu durumun ameliyatsız tedavi edilebildiğini söyledi.

İdrar kaçırma erkeklerde 3 kat daha fazla Uzmanlar, idrar kaçırma rahatsızlığının erkeklere nazaran kadınlarda 3 kat daha fazla olduğunu söyledi.