Türkiye Gazetesi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, 3,5 milyon grip aşısının eczanelerde satılacağını açıklamıştı.

Saydan, SGK ödeme listesinde olmayan grip aşılarının da mevcut olduğunu ifade etmişti.

Saydan açıklamasında "3.5 milyon grip aşısı eylül ayı içinde eczanelere gelmeye başlayacak. Aşı yaptırma hakkı olan hastalar aile hekimliklerine reçete ettirip aşılarını eczanelerden alabilecekler" bilgisini vermişti.

Bugün, grip aşılarının eczanelerden satışı başladı. Bir aşı 243 liradan satılıyor.

Aşılar daha önce 65 yaş üstü ve kronik hastalar tanımlanmıştı. Bugün itibarıyla isteyenler ücret karşılığında grip aşılarını satın alabilecek.

Bakan Koca'dan grip aşısı açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kış aylarının yavaş yavaş gelmesiyle birlikte uyarılarını geciktirmedi. Bakan Koca, 65 yaş ve üzeri kronik hastalığı olan vatandaşlar için grip aşısının e-Nabız sistemine tanımlandığını duyurdu.

Grip aşısı riskli gruplar için ücretsiz oldu! Kimler ücretsiz grip aşısı olacak? 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanlar için grip aşısı uygulaması tanımlandı. Kimler ne zaman başvuracak? Aşılar nereden temin edilecek diye merak edenler bu habere dikkat! Bugünden itibaren sistemden bakabilirsiniz, işte tüm detaylar...